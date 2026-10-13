Epiq Sportline, cresce la gamma del Suv di Škoda. Due i livelli di potenza del powertrain elettrico: 99 kW e 155 kW

Cresce la gamma di Škoda Epiq con l'arrivo dell'allestimento Sportline, che arricchisce il Suv del brand boemo di paraurti in tinta con il corpo vettura e con scritte e loghi del marchio in nero lucido, lo stesso colore viene utilizzato anche per le calotte dei retrovisori. Proposto con cerchi in lega da 19 pollici, Škoda Epiq Sportline può essere ordinato con cerchi da 20 pollici in opzione ed annovera, tra gli accessori, anche il tetto nero: un optional appannaggio esclusivamente di questa versione. Altri elementi che contraddistinguono Epiq Sportline sono la firma luminosa sul tech deck face ed i fari LED Matrix, inclusi nella dotazione di serie.

La caratterizzazione dinamica di questo Suv continua all'interno mediante sedili sportivi regolabili elettricamente in pelle sintetica scamosciata, con il volante riscaldato dal design a tre razze corredato di badge Sportline e dotato di palette per il recupero ed attraverso la pedaliera in acciaio inox. La pelle sintetica riveste anche plancia, pannelli porta e bracciolo, mentre l'atmosfera interna viene resa più intrigante dall'illuminazione ambientale e non manca il sistema di ricarica wireless con potenza fino a 15 W per lo smartphone. Due i livelli di potenza del powertrain elettrico: 99 kW e 267 Nm di coppia massima per Škoda Epiq Sportline 40, dotato di batteria da 37 kWh netti con cui promette oltre 310 km di autonomia; e 155 kW e 290 Nm di coppia massima per Škoda Epiq Sportline 55, equipaggiato con batteria da 52 kWh netti con cui, secondo la casa costruttrice, può raggiungere un'autonomia di 440 km.

La versione con più cavalli a disposizione vanta uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7,1 secondi, mentre i tempi di ricarica in corrente continua, per passare dal 10 all'80% dell'energia all'interno dell'accumulatore, sono, rispettivamente, di 23 minuti per Škoda Epiq 40 e di 24 minuti per Škoda Epiq 55. Le consegne per il mercato italiano sono previste nel corso del primo trimestre 2027.