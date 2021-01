Arriva EQA, Mercedes allarga la famiglia a batterie. Con il Suv compatto la sfida elettrica della Stella entra nel vivo

STOCCARDA - EQA: un acronimo prima vista indecifrabile, ma che in realtà riassume in sole tre lettere il carattere e la sostanza della prima novità Mercedes-Benz del 2021, sottolineandone al tempo stesso l’importanza nelle strategia di prodotto della Stella a tre punte: nella «lingua» di Stoccarda le prime due lettere indicano l’intelligenza elettrica, mentre la A identifica la famiglia compatta (che in Italia vale quasi un terzo delle vendite totali) con cui la nuova arrivata condivide la piattaforma, messa in questo caso al servizio di un powertrain 100% a batteria.

Nella famiglia più «green» del marchio tedesco entra così il modello d’accesso, un Suv compatto (è lungo 4.463 mm) dalle linee morbide che ripropongono il look dell’analoga vettura a propuslione convenzionale. All’anteprima mondiale della new entry abbiamo assistito nel corso di un evento organizzato a Lainate, alle porte del Milano, secondo uno schema che la pandemia sta ormai rendendo familiare: presentazione del prodotto in collegamento streaming con la Germania e approfondimento sul mercato italiano in presenza, seppur rigorosamente «mascherata» e distanziata.

Il nuovo Suv elettrico affianca il più grande EQC che ha inaugurato la stagione «full electric» Mercedes, in attesa del non lontano arrivo del modello «intermedio» EQB. Al debutto si presenta nella variante 250 spinta da un motore da 140 kW (190 cv) e accreditata di un’autonomia di 486 km nel ciclo di prova Nedc (426 nel più recente e realistico Wltp), con avvio della campagna ordini il 4 febbraio e delle consegne in aprile. In un secondo momento l’offerta verrà ampliata con l’arrivo della trazione integrale e di un motore potente da 200 kW, equivalenti a più di 270 cv.

L’articolazione dell’offerta prevede due allestimenti principali, Sport – probabilmente il preferito dalla clientela italiana – e Premium, ciascuno dei quali declinato a sua volta sui tre livelli base, Plus e Pro. Per il primo anno successivo al lancio, poi, il nuovo Suv elettrico della Stella viene proposto anche nell’Edition 1 caratterizzata da ricche dotazioni e finiture esclusive dove spiccano i dettagli blu, colore simbolo della mobilità «pulita». A completare le possibilità di personalizzazione concorrono poi le varianti di allestimento Electric Art e Amg Line con il pacchetto Black.

Il listino italiano parte da 41.130 euro più Iva, ma la cifra può essere notevolmente alleggerita dagli ecobonus statali che possono arrivare a 10.000 euro con rottamazione, senza la quale il contributo scende a 6.000 euro. A queste cifre – a seconda della località di residenza – si possono aggiungere gli eventuali incentivi stabiliti dalle amministrazioni locali.

Il prezzo finale può quindi arrivare a livelli interessanti per una vettura che non solo «viaggia nel futuro», ma accompagna il viaggio con le risorse tecnologiche più evolute di casa Mercedes come la possibilità di gestire in remoto numerose funzioni della vettura, utilizzando l’app Mercedes Me con il proprio smartphone, piuttosto che usufruire delle informazioni e dei servizi messi a disposizione dal sistema di infotainment Mbux con cui la casa tedesca ha compiuto un evidente passo avanti nel campo della connettività automobilistica.