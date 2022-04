EQB, sette posti elettrici in perfetto stile Mercedes. Il Suv dove risalta tutto il comfort e la tecnologia della Stella

BOLOGNA - Si chiama EQB ma della Classe B non ha praticamente nulla. Con la propulsione elettrica di Mercedes, quella della EQ per intenderci, la B diventa un Suv con spazi generosissimi, pronto ad ospitare, udite udite, ben sette passeggeri. Sì, proprio così. La EQB è dotata di cinque posti di serie, ma è disponibile, a richiesta, anche in versione a sette posti. Una scelta precisa quella di Mercedes: questo nuovo Suv è proiettato nel soddisfare le esigenze più diverse delle famiglie; attrezzi sportivi, giocattoli, e, perché no, anche quelle particolarmente numerose. I due sedili della terza fila possono accogliere persone con statura fino a 1,65 metri e anche seggiolini.

Da Bologna a Cesenatico la prova su strada e poi fino a Forlì per restare anche una ricarica veloce alle colonnine Ionity. Corrente continua e in venti minuti batterie cariche al 65%, energua più che sufficiente per tornare a Bologna. Le dimensioni, comunque, sono il fiore all’occhiello della EQB. Fuori compatta, dentro spaziosa. Ecco le misure lunghezza/larghezza/altezza: 4.684/1.834/1.667 millimetri. Per raggiungere queste dimensioni è stato necessario, naturalmente, il passo lungo: 2.829 millimetri risulta con un volume massimo del bagagliaio di 1.710 litri. Misure abbondanti ma coefficiente di penetrazione più che soddisfacente: il CX è di 0,28 a conferma che i tecnici Mercedes hanno sfruttato al massimo le linee filanti. Sempre per quanto riguarda lo spazio c’è da sottolineare che l’inclinazione degli schienali dei sedili della seconda fila è regolabile già di serie su più posizioni, e a richiesta questa fila può scorrere di 140 millimetri in senso longitudinale.

Ampia anche la gamma. Come sempre la Stella soddisfa le esigenze di clientele ampie. La gamma, per ora, comprende i modelli EQB 300 4MATIC con una potenza di 168 kW ed EQB 350 4MATIC da 215 kW. A breve - informa Mercedes - seguirà un modello a trazione anteriore. È prevista anche una versione con autonomia particolarmente elevata.

L’estetica è molto curata, le Mercedes EQ hanno un segno distintivo netto nella mascherina che rimanda subito alla trazione elettrica. In particolare la EQB mostra un Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. E poi l’altro elemento di design tipico dei modelli a trazione completamente elettrica è la fascia luminosa anteriore e posteriore. E poi Ehi Mercedes, sempre più perfetto, sempre più connesso. Quando si viaggia in elettrico bisogna programmare le distanze e le soste. Ebbene, per facilitare la gestione di EQB nella vita di tutti i giorni ci pensa la navigazione con Electric Intelligence di serie, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione, tenendo conto della massima potenza di ricarica e della durata di eventuali soste per la ricarica. Inoltre la navigazione con Electric Intelligence fa in modo che la batteria ad alto voltaggio venga all'occorrenza portata alla temperatura ideale per la ricarica stessa, prima di una sosta pianificata per la ricarica.

Con Mercedes me Charge i clienti possono ricaricare presso più di 200.000 punti di ricarica pubblici in Europa, mentre Mercedes-Benz si preoccupa della successiva compensazione con energia elettrica “green”. Con EQB Mercedes me Charge è incluso per un anno. In Italia, EQB è disponibile in quattro versioni: Sport e Sport Plus caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello superiore, Premium e Premium Plus, con un look segnato dall’inconfondibile AMG Line. I prezzi partono da 54.750 euro per la EQB 250 Sport.