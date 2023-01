Estrema Fulminea, missile elettrico da oltre 2mila cv. Hypercar con 540 km di autonomia e scatto da 0 a 320 km/h in meno di 10"

La nuova hypercar italiana Estrema Fulminea sfida le auto più sportive del globo grazie ad una tecnologia di prim’ordine. Spinta da 4 motori elettrici, scarica sull’asfalto l’equivalente di circa 2040 cv, che le consentono di scattare da 0 a 320 km/h in meno di 10 secondi. Numeri da brivido, così come l’autonomia che, per un’auto così performante, è decisamente elevata.

Nello specifico, il costruttore promette oltre 520 km come aspettativa di percorrenza. Per ottenere determinate performance, la hypercar tricolore sfrutta l’innovativo pacco batteria ibrido ad alte prestazioni cell to pack, che consente di avere una maggiore densità energetica a fronte di un peso inferiore rispetto alle batterie convenzionali, per via dell’assenza di moduli intermedi.

Nel complesso, Estrema Fulminea grazie anche alla batteria di nuova concezione, dovrebbe attestarsi su un peso a vuoto di circa 1.500 kg. L’auto sarà realizzata a Modena, quindi sarà prodotta nella Motor Valley, ed il suo colore di lancio è denominato Azzurro Savoia.