EV6 Gt, con 585 cavalli la Kia di serie più potente di serie. È il top della gamma della “Car of the Year 2022”

FRANCOFORTE – La variante Gran Turismo della Ev6, l'auto che si è aggiudicata il premio “Car of the Year 2022” (non la prima volta di un'asiatica, ma la prima volta di una coreana), è la Kia più potente mai prodotta. L'elettrica a trazione integrale monta due motori: da 218 cavalli davanti e da 367 dietro per complessivi 585. La coppia di 740 Nm è da brivido per una Kia, che fino a non troppi anni fa era conosciuta soprattutto per l'utilitaria Picanto a Gpl. La velocità massima, sperimentata peraltro solo da passeggero (anteriore e posteriore) a bordo di una vettura condotta da un pilota professionista, è di 260 km/h.

Lo spunto da 0 a 100 all'ora avviene in 3,5 secondi, che lungo l'autostrada tedesca vicino a Francoforte, dove Kia ha il proprio quartier generale europeo, sembrano venire raggiunti anche più rapidamente. Ma uno non sta lì con il cronometro e preferisce concentrasi istintivamente sulle vetture che occupano le altre corsie, oltre che sui dati snocciolati dai due schermi da 12,3''. Anche ad andature elevate, il comfort a bordo resta notevole nonostante l'inevitabile rumore del rotolamento. La Gran Turismo costa circa 16.000 euro in più (attorno a quota 70.000) rispetto alla declinazione a trazione integrale della Ev6 (188 km/h di velocità massima) che misura 3 centimetri in meno.

Pur condividendo la stessa batteria da 77,4 kWh (ma per superare i 400 chilometri di autonomia dichiarati occorre viaggiare a andature decisamente "tranquille") con il modello di cui rappresenta il top di gamma, la Ev6 Gt dispone di una serie di importanti dotazioni. Ad esempio del sistema di ricarica ultrarapido da 800 Volt con il quale in 18 minuti si fa un piano dal 10 all'80%. Ad esempio dell'impianto frenante ad alte prestazioni con pinze fluorescenti e freni ventilati da 380 e 360 millimetri. Ad esempio del volante ergonomico a due razze. Ad esempio della nuova modalità di guida Gt Drive specifica per il modello. Ad esempio della funzione Drift. Sono dedicate anche la calibratura dello sterzo e la taratura delle sospensione.

Con la Ev6 Gt, Kia punta ad esaltare il piacere di guida, per rendere emozionale anche un modello elettrico, un tipo di alimentazione che non ha ancora sedotto gli automobilisti. Un po' per i costi, un po' per la presunta dinamica di guida (niente da dire su quella, sicuramente anche per merito del pilota) e un po' per l'autonomia. Su quest'ultimo fronte, la casa coreana è in grado di offrire sia l'accesso alle 400 stazioni di ricarica veloce Ionity alimentate da energia prodotta da fonti rinnovabili sia quello agli oltre 300.000 punti della rete continentale Digital Charghing Solutions, società con la quale Kia ha una collaborazione.