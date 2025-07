EV9 GT arriva in Italia. Il superSuv elettrico di Kia ha 508 cv e autonomia di oltre 500 km

Debutta in Italia Kia EV9 GT, il SUV 100% elettrico ad alte prestazioni e trazione integrale disponibile a un prezzo di listino che parte da 90.500 euro. Basato sulla piattaforma E-GMP 800 Volt, Kia EV9 GT vanta una potenza complessiva di 508 CV ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. E, grazie alla batteria da 99,8 kWh consente di percorrere fino a circa 500 chilometri e di ricaricare dal 10 all'80% in 24 minuti con la ricarica rapida DC. Con EV9 GT è possibile avvalersi della Kia Charge, la rete del brand che offre accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in 28 paesi europei e la sportiva elettrica è anche compatibile con la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), pertanto può alimentare devices esterni. Dal punto di vista del design, EV9 GT presenta elementi esterni ed interni dedicati, con dettagli neon sul volante specifico GT e sui sedili sportivi scamosciati e in pelle.

All'esterno, la griglia digitale dedicata alla GT proietta combinazioni luminose «Energetic» mentre gli originali cerchi in lega da 21 pollici mostrano un disegno ulteriormente distintivo. Le grandi pinze dei freni anteriori, in verde neon con l'esclusiva firma GT, fanno parte dell'impianto frenante potenziato. L'abitacolo si distingue per le tre file di sedili sportivi con il logo GT a rilievo e con inserti in Alcantara e finta pelle scamosciata, realizzati con un'attenzione particolare al comfort. Gli interni sono in finta pelle e suede grigio scuro e nero, esclusivi per la GT, con dettagli verde neon. Le modalità di guida vengono selezionate con un pulsante sulla razza del volante (Normal, Eco, Sport, My Drive e Terrain) e, a seconda delle condizioni ambientali o dello stile di guida desiderato, adattano ammortizzatori, sterzo e risposta dei freni.

Inoltre, Kia Connect permette di scaricare una gamma di funzionalità connesse per EV9 GT volte a migliorare l'esperienza utente, come il controllo remoto del clima, il preriscaldamento della batteria; il controllo programmato del clima. Infine, le app CarPlay e Android Auto wireless consentono agli utenti di EV9 GT di replicare le funzionalità dei propri smartphone iOS e Android in modo semplice e senza cavi.