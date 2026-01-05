Evo 7 Kairos: spazioso, originale e tecnologico. Modello spinge verso l'alto la gamma del brand di Dr Automobiles

​Evo alza l'asticella. Il marchio appartenente al gruppo DR Automobiles, cresce ancora con il Suv Evo 7 Kairos, che si posiziona tra la Evo 7 e la Evo 6 per quanto riguarda le dimensioni del corpo vettura, con una lunghezza di circa 4,60 metri, una larghezza di 1,89 metri ed un'altezza di 1,70 metri. La vettura offre uno spazio interno che si avvicina a quello della Evo 7, a cui unisce un design degli esterni che richiama quello della Evo 6. I gruppi ottici anteriori sdoppiati e i tanti dettagli di colore nero, come le finiture dei paraurti, i passaruota, l'elemento nella parte bassa delle portiere e lo spoiler posteriore, ne enfatizzano l'aspetto dinamico, così come i cerchi della medesima tonalità. L'abitacolo per cinque persone offre un bagagliaio da 490 litri con tutti i posti in uso.

La plancia è dominata dai due schermi da 12,3 pollici, con quello dedicato all'infotainment che consente il mirroring con lo smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Non mancano dettagli che mettono in risalto il comfort, come il sedile del conducente regolabile elettricamente ed altri che ne sottolineano l'indole brillante, quali le palette dietro al volante per gestire il cambio e i sedili anteriori di stampo sportivo con poggiatesta integrato.

Sotto il cofano troviamo un motore 1.5 da 174 CV e 288 Nm di coppia massima accoppiato ad un cambio automatico DCT a 6 marce, mentre la dotazione di serie annovera aiuti alla guida come il cruise control adattivo, il mantenitore attivo della carreggiata, ed il sistema che rileva altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori. Disponibile in 5 colori ed anche nella variante benzina/GPL, la Evo 7 Kairos ha un costo che parte da 29.900 euro e una dotazione completa che offre, tra i tanti accessori di serie, anche il tetto apribile panoramico. La garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri, compreso un chilometraggio illimitato per i primi 2 anni.