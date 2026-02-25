EX30 si evolve. Per il Suv Volvo un nuovo motore da 110 kW (150 cv), interni rivisitati e più funzionalità digitali

Volvo EX30, il Suv compatto della casa svedese, si rinnova con una serie di aggiornamenti tecnici e di contenuto, che con il prossimo model year, introducono nuove opzioni di propulsione, interni rivisitati e funzionalità digitali evolute. Tra le principali novità figura l'ampliamento dell'offerta motori, con l'introduzione di una versione entry-level da 110 kW (150 Cv) abbinata a una batteria da 51 kWh, in grado di offrire fino a 339 km di autonomia. Per chi necessita di percorrenze più elevate resta disponibile la batteria da 69 kWh, con un'autonomia dichiarata fino a 476 km nel ciclo Wltp, affiancando le varianti già presenti in gamma.

Debutta inoltre la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente alla EX30 di funzionare come un powerbank su ruote, permettendo di alimentare o ricaricare dispositivi esterni, dalle e-bike agli utensili elettrici fino alle attrezzature da campeggio, tramite un apposito adattatore. L'introduzione della funzione, insieme a una nuova interfaccia utente, avverrà tramite aggiornamenti software over-the-air previsti nel corso dell'estate e disponibili anche per i clienti già in possesso del modello. Sul fronte digitale, il sistema di bordo adotta una Ux ridisegnata che semplifica l'accesso alle funzioni principali grazie a comandi riprogettati e a una barra contenuti personalizzabile, pensata per organizzare in modo intuitivo applicazioni e servizi più utilizzati. Importanti novità riguardano anche l'abitacolo, con l'arrivo di due nuovi temi: Harvest, caratterizzato da tessuti riciclati dai toni chiari ispirati alle atmosfere scandinave, e Black, con rivestimenti scuri in Nordico e finiture in lino naturale.

Gli interni Black sono ora disponibili anche sulla EX30 Black Edition, proposta in tre colorazioni di carrozzeria: Onyx Black, Vapour Grey e Crystal White. Si amplia anche la famiglia EX30 Cross Country, che introduce l'allestimento Plus e una nuova variante a motore singolo più efficiente, rafforzando l'offerta del marchio nel segmento dei Suv elettrici compatti premium.