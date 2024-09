EX90 alza gli standard di comfort e tecnologia. L'ammiraglia elettrica Volvo sulle strade della California

Sulle strade della California dove la nuova Volvo EX90 si sente già a casa: la produzione del nuovo SUV a trazione completamente elettrica della casa svedese è infatti iniziata lo scorso mese di aprile a Charleston e proprio il mercato americano, come quello cinese, sono il primo territorio di conquista per il nuovo modello. Da Newport a Laguna Beach e poi ancora le alture della California da attraversare fino a Lake Elsinore, è il viaggio che abbiamo intrapreso a bordo della nuova arrivata in casa Volvo, una sorta di prima sorella maggiore per EX 30, all'insegna del comfort e della tecnologia al servizio del piacere di guida e della sicurezza. Sul fronte del design, la EX90 conferma il principio che detta legge in casa Volvo ormai da tempo, ovvero quello della forma che si adegua alla funzione, con il risultato di una vettura versatile ed elegante, dalle proporzioni moderne e che punta molto sulle tecnologie all'avanguardia in termini di capacità di calcolo, connettività ed elettrificazione.

Alla base dell'esperienza di guida c'è la sua nuova base tecnologica completamente elettrica su cui è sviluppata la EX90. L'autonomia di guida promette fino a 600 chilometri con una sola carica, secondo il ciclo di guida WLTP, e una ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Abbiamo provato sulle strade californiane la versione a trazione integrale con doppio motore, alimentata da una batteria da 111 kWh e da due motori elettrici a magneti permanenti che, insieme, erogano 380 kW (517 CV) e 910 Nm di coppia. Questi numeri, insieme al nuovo telaio, assicurano un'esperienza di guida fluida e divertente sui tornanti, sempre con una concreta sensazione di stabilità, anche in velocità. All'interno, poi, Volvo EX 90 non lascia spazio all'improvvisazione. Due schermi luminosi permettono di accedere facilmente a tutte le funzioni, fornendo informazioni chiare. Lo schermo centrale da 14,5 pollici è il punto di accesso all'avanzato sistema di infotainment, con Google integrato e connettività 5G di serie (dove disponibile).

I materiali utilizzati per gli interni sono stati scelti all'indegna della sostenibilità e il suono, quando parliamo di musica da ascoltare in viaggio, è una vera e propria esperienza grazie alla funzionalità Dolby Atmos, veicolata da un sistema audio Bowers & Wilkins di altissima qualità con 25 casse, per un audio avvolgente in tutto l'abitacolo. L'impianto, il cui marchio vanta anche un collaborazione ultra decennale con i celebri studi di registrazione di Abbey Road, è stato messo a punto specificamente per la configurazione a quattro posti dell'abitacolo della EX90 Excellence, mentre le casse integrate nel poggiatesta aumentano ulteriormente l'esperienza sonora immersiva. La Volvo EX90 dispone anche della tecnologia phone key di serie. Lo smartphone funziona da chiave dell'auto, consentendo di sbloccare automaticamente le portiere e di avviare una sequenza di benvenuto personalizzata non appena si entra nella vettura. In quanto a cifre, il listino della nuova Volvo EX 90 parte dagli 85.250 euro della versione Single Motor Core da 279 CV e arriva fino ai 107.250 della Twin Motor Performance da 517 CV.