EX90, il Suv elettrico apre una nuova era di tecnologia e sicurezza. Ammiraglia Volvo sarà prodotta dal 2023

GOTEBORG - Sostenibile, tecnologicamente all’avanguardia e più sicura che mai. È così, per Volvo, il SUV del futuro più che prossimo pensato per le famiglie e che prende forma nella nuova EX90. La nuova ‘full electric’ della casa svedese è stata svelata al Volvo Studio di Milano, in collegamento con Stoccolma, anticipando anche qualche dettaglio della strategia della casa che prosegue nel suo obiettivo della veloce elettrificazione. Ed è proprio EX90, SUV a sette posti e che eleva gli standard di sicurezza firmati Volvo, ad aprire per la casa automobilistica un nuova era che prevede, per ogni anno da qui in avanti, la presentazione di un nuovo modello a trazione completamente elettrica. Obiettivo, già dichiarato da tempo, quello di vendere solo auto elettriche a partire dal 2030. La nuova arrivata sarà costruita negli Stati Uniti dal prossimo anno e, successivamente, anche in Cina, per consegne previste nel 2024.

Erede con la "spina" dell’imponente XC90, della quale mantiene l’impostazione di auto votata alla famiglia, ai grandi viaggi e alla funzionalità nel quotidiano, sarà dotata di tecnologie all’avanguardia in termini di capacità di calcolo, connettività ed elettrificazione, il tutto con lo scopo di ottimizzare sicurezza ed efficienza. «La Volvo EX90 - ha spiegato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars - è una dichiarazione di dove siamo e dove stiamo andando. Ô un’ auto completamente elettrica, con un’autonomia fino a 600 chilometri con una sola carica, progettata per innalzare ulteriormente i nostri standard di sicurezza. È la prima Volvo a essere veramente definita dal suo software e a far parte di un ecosistema più ampio, in grado di connettersi alla casa e agli altri dispositivi. La Volvo EX90 è l’inizio di qualcosa di nuovo per Volvo Cars sotto molti aspetti». Sul fronte della sicurezza, da sempre cavallo di battaglia della casa svedese, il salto in avanti è esponenziale. Le dotazioni di sicurezza standard presenti nella Volvo EX90 sono superiori a quelle di tutti i precedenti modelli della casa, con un vero e proprio ‘scudò di sicurezza tecnologico virtuale, attivato dalla più recente tecnologia di rilevamento, sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Sensori di ultima generazione, come telecamere, radar e lidar, sono collegati ai processori centrali ad alte prestazioni dell’ auto e le piattaforme Nvidia Drive eseguono il software sviluppato internamente da Volvo Cars per creare in tempo reale una visione a 360 gradi del contesto circostante. I sensori sono progettati per reagire e intervenire anche solo in caso di lieve ritardo da parte del guidatore e il lidar (nuovo sistema radar posizionato sul ‘tettò dell’ auto) rileva la strada davanti sia di giorno che di notte, anche a velocità autostradali e riuscendo a individuare piccoli oggetti a centinaia di metri di distanza. All’interno, lo scudo di sicurezza invisibile si prende cura anche del guidatore. Speciali sensori e telecamere, supportati da algoritmi sviluppati internamente, misurano la concentrazione dello sguardo. Questa tecnologia consente alla Volvo EX90 di capire quando il guidatore è distratto o assonnato. Il sistema allerterà, prima con un leggero segnale, poi in modo più insistente. Se dovesse accadere l’impensabile, ad esempio un malore o un colpo di sonno, la Volvo EX90 sarà in grado di fermarsi in modo sicuro e chiamare i soccorsi.