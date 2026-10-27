Faw arriva in Italia con 5 modelli: motorizzazioni da benzina a elettrico, prezzi da 26.998 euro

First Automotive Works nasce nel 1953. È il primo costruttore di automobili della Repubblica Popolare Cinese. 73 anni dopo, il gruppo Faw dichiara oltre 65 milioni di veicoli prodotti e venduti e sbarca in Italia con il marchio Fawcar. La presentazione si è svolta a Milano, davanti a stampa e concessionari. Sul palco c’era anche il presidente del gruppo, Liu Zhongchen, che ha definito l’Italia un mercato strategico per la presenza in Europa. La distribuzione è affidata a China Car Company, società con sede operativa a Prato, associata Unrae e già attiva nell’importazione di altri marchi cinesi. La gamma 2026-27 conta cinque modelli, quattro Suv e una crossover dal profilo coupé, divisi in due famiglie: Bestune per i motori termici, Joyee per l’elettrificato.

Le tre Bestune condividono la meccanica: motore 1.5 turbo benzina da 160 cv e 258 Nm, cambio automatico doppia frizione a sette rapporti, trazione anteriore. Ogni modello arriva in un solo allestimento. La porta d’ingresso è la T77 Premium: lunga 4,53 metri, bagagliaio da 391 litri, cerchi da 19 pollici, tetto panoramico apribile, fari full Led, doppio schermo da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, sedili riscaldati a regolazione elettrica. Di serie frenata automatica d’emergenza e cruise control adattivo. Costa 26.998 euro. La T90 Premium è la più grande: 4,72 metri, passo di 2,77 metri, bagagliaio da 585 a 1.365 litri. Aggiunge sei airbag, monitoraggio dell’angolo cieco, telecamera a 360 gradi e parcheggio automatico. Prezzo: 29.998 euro. Stessa cifra per la B70S Luxury, crossover derivata dalla berlina B70, lunga 4,56 metri, con linea fastback e bagagliaio da 360 litri, sedili in pelle ventilati, clima bizona, portellone elettrico e cerchi da 19 pollici.

La Joyee S08 è una ibrida plug-in lunga 4,75 metri, costruita sulla piattaforma BMP Super Hybrid. Abbina un 1.5 turbo benzina da 150 cv a un motore elettrico da 228 cv e 340 Nm. La batteria al litio ferro fosfato ha una capacità di 30,9 kWh. La Casa dichiara oltre 150 km di autonomia in elettrico e circa 1.500 km complessivi, con 0-100 in 7,3 secondi. Il bagagliaio va da 585 a 1.365 litri, c’è la funzione V2L da 3,3 kW per alimentare dispositivi esterni. In versione Luxury costa 38.998 euro. Nel 2027 arriverà la S04, Suv elettrico da 4,45 metri con Cx di 0,248. Il motore anteriore eroga 166 cv e 225 Nm, la batteria Lfp da 62,87 kWh promette fino a 565 km di autonomia dichiarata. Il listino annunciato è di 35.998 euro. Per i modelli acquistati presso la rete ufficiale è prevista una garanzia di 5 anni o 150.000 km. China Car Company ha annunciato un ampliamento progressivo della rete di concessionari, dell’assistenza e della disponibilità dei ricambi.