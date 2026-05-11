Fenomeno Roadster, la “scoperta” da sogno firmata Lamborghini: ha 1.080 cv e scatta da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi

È la open-top più potente mai realizzata dalla casa di Sant'Agata Bolognese, capace di portare all'estremo il concetto di supersportiva scoperta: si chiama Lamborghini Fenomeno Roadster, ed è l'ultima creazione della casa del Toro. Presentata al grande pubblico davanti a una platea di circa mille ospiti nell'ambito della seconda edizione della Lamborghini Arena, la vettura sarà prodotta in appena 15 esemplari — praticamente già tutti venduti — con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Il nome «Fenomeno» resta fedele alla tradizione Lamborghini ispirata ai leggendari tori da corrida ed esprime il carattere esclusivo e la potenza di questo modello destinato a raccogliere l'eredità delle più iconiche Few-Off del marchio, dalla Reventón Roadster fino alla Sián Roadster. Basata tecnicamente sulla Lamborghini Revuelto, la Fenomeno Roadster introduce una carrozzeria completamente dedicata, priva di tetto e realizzata con un ampio utilizzo della fibra di carbonio sia per il telaio sia per numerosi elementi della carrozzeria.

«Il design di Fenomeno Roadster è un punto di riferimento per le prossime supersportive open-top. Il team di progettazione ha creato un modello che rispetta il tradizionale Dna aziendale pur guardando al futuro», ha commentato Mitja Borkert, Design director della casa di Sant'Agata. «Quando si disegna una nuova Lamborghini - ha aggiunto Borkert - la sfida è sempre quella di creare un carattere unico, inatteso e dotato di una forte identità. Ancora una volta, abbiamo posto al centro dell'attenzione il nostro esclusivo powertrain V12 ibrido, che resta sempre l'elemento proporzionale dominante nella definizione visiva della vettura».

Fenomeno Roadster segna un passaggio importante nella strategia di elettrificazione del marchio, diventando la prima roadster a due posti del brand dotata di propulsore HPEV V12 ibrido. Il cuore del sistema è il celebre V12 aspirato da 6,5 litri, il più potente mai costruito dalla casa emiliana, capace di sviluppare 835 cavalli a 9.250 giri al minuto e 725 Nm di coppia a 6.750 giri/min, con una potenza specifica superiore ai 128 CV per litro. Il motore termico lavora insieme a tre unità elettriche — due anteriori e una terza collocata sopra il cambio doppia frizione a otto rapporti — per una potenza complessiva di 1080 cavalli. Il sistema consente anche la marcia in modalità completamente elettrica grazie alla batteria agli ioni di litio da 7 kWh e integra funzioni avanzate come la ripartizione attiva della coppia e la frenata rigenerativa.

Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi e di una velocità massima superiore ai 340 km/h. Dal punto di vista tecnico, la vettura utilizza una monoscocca interamente in fibra di carbonio multitecnologia con struttura anteriore in Forged Composite, soluzione derivata dalla Revuelto e ispirata al settore aerospaziale. Grande attenzione è stata dedicata poi all'aerodinamica, completamente rivista per garantire gli stessi livelli di deportanza e stabilità anche con il tetto aperto. Tra gli elementi distintivi figurano il nuovo parabrezza con appendice aerodinamica in carbonio, i roll-bar integrati nella carrozzeria, il grande diffusore posteriore e l'ala attiva. L'abitacolo segue, invece, la filosofia «Feel Like a Pilot», con largo impiego di fibra di carbonio, rivestimenti in microfibra e tre display digitali con comandi ispirati all'aviazione. La livrea di lancio abbina il Blu Cepheus al Rosso Mars, richiamando sia la Miura Roadster del 1968 sia i colori della città di Bologna.

Per gli pneumatici Lamborghini si è affidata a Bridgestone, che ha sviluppato una versione dedicata della gamma Potenza con misure specifiche da 21 pollici all'anteriore e 22 al posteriore, disponibile anche in configurazione semi-slick omologata per l'utilizzo stradale. «Fenomeno Roadster - ha dichiarato Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini - rappresenta l'espressione più autentica dei valori del nostro brand: design visionario, performance senza compromessi ed esclusività assoluta. Ogni esemplare è stato concepito come un autentico capolavoro da collezione».