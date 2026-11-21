BARCELLONA - Un rombo ha squarciato il silenzio della notte spagnola. Questa volta non si tratta della movida catalana che anima la Rambla, bensì della nuova Ferrari 296 Challenge Stradale che ha fatto il suo debutto in società in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2026 al Circuit de Barcelona-Catalunya. Non poteva esserci luogo migliore, come la celebre pista di Montmelò, per svelare l’ultima evoluzione della berlinetta del Cavallino Rampante, che porta all'estremo il trasferimento tecnologico maturato nel mondo delle competizioni.

La nuova sportiva di Maranello si propone come la Ferrari stradale più vicina a una vettura da corsa, puntando su leggerezza, un’aerodinamica evoluta e un coinvolgimento di guida senza filtri. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: rendere l'esperienza al volante il più diretta possibile, riducendo gli elementi superflui e mettendo al centro il rapporto tra pilota, motore e ruote posteriori. Una filosofia che si riflette anche nelle scelte stilistiche, con una configurazione più essenziale e dichiaratamente racing rispetto alle altre berlinette della gamma.

La 296 Challenge Stradale adotta il V6 biturbo a 120° da 2.992 cm³, privo di qualsiasi componente ibrida. Una scelta radicale, ma che consente di contenere peso e complessità, oltre a restituire una risposta più analogica dell'acceleratore. Il sei cilindri eroga 670 cv a 8.000 giri/min e 740 Nm di coppia a 6.250 giri/min, con un regime massimo di 8.500 giri/min.

Per sfruttare al meglio il propulsore, Ferrari ha rivisto la gestione della sovralimentazione e dei variatori di fase, lavorando sulla risposta ai bassi regimi e riducendo il ritardo nella pressione di sovralimentazione. Anche i turbocompressori e le relative schermature termiche derivano dalla 296 Challenge, mentre il sistema di scarico adotta terminali a doppia uscita maggiorati per ridurre le contropressioni. Nuova anche la calibrazione del sound in abitacolo che esalta il suono del V6.

Il cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti, sempre derivato dalla versione da gara, è stato sviluppato con una doppia logica. Alle alte velocità e sotto carico elevato, viene privilegiata la rapidità e la continuità nell'erogazione, con cambi marcia nell'ordine dei 170 millisecondi. Ai bassi e medi regimi, invece, una calibrazione specifica punta a rendere più fluida la risposta, con tempi nell'ordine dei 250 millisecondi. Inoltre in scalata, la gestione più rapida del regime motore contribuisce a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di guida.

L'assenza dell'ibrido ha richiesto lo sviluppo di componenti specifici, tra cui una nuova flexplate dotata di massa inerziale, un albero di trasmissione alleggerito e carter rivisti. Debutta inoltre su una Ferrari stradale il Belt Starter Generator, che riunisce le funzioni di alternatore e motorino d'avviamento in un unico componente, rafforzato per garantire affidabilità anche nell'impiego più intenso.

La ricerca della leggerezza ha coinvolto ogni area della vettura. La 296 Challenge Stradale dichiara un peso a secco di 1.330 kg, 140 kg in meno rispetto alla 296 GTB, con un rapporto peso/potenza di 1,98 kg/cv. La distribuzione dei pesi è pari al 41,5% sull'asse anteriore e al 58,5% su quello posteriore. Tra gli interventi figurano l'ala posteriore e la mostrina del cofano in fibra di carbonio e i cerchi forgiati, mentre l'abitacolo può essere ulteriormente alleggerito eliminando alcuni rivestimenti e lasciando parzialmente a vista le strutture.

Anche la dinamica è stata sviluppata seguendo un approccio vicino a quello delle vetture da competizione. Assetto, rigidezze elastiche, angoli cinematici e calibrazione degli ammortizzatori semiattivi sono specifici, con l'obiettivo di limitare i movimenti della scocca, mantenere costante l'impronta degli pneumatici e migliorare la stabilità anche nei tratti più guidati. Rispetto alla 296 GTB, la prestazione laterale massima cresce del 7%, la stabilità del 34% e il gradiente di rollio viene ridotto del 68%.

Il risultato è una vettura pensata per consentire a chi è al volante di avvicinarsi maggiormente al limite, sfruttando frenate più profonde, velocità di percorrenza elevate e una maggiore possibilità di anticipare l'acceleratore in uscita di curva. A supportare questa impostazione ci sono gli pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS, appositamente sviluppati per la vettura, con carcassa, battistrada e mescola orientati a garantire grip, precisione e costanza anche durante le sessioni in pista prolungate.

L'elettronica è stata calibrata per accompagnare il pilota senza intervenire in maniera eccessivamente invasiva. Il sistema Ferrari Integrated Vehicle Estimator, derivato dalla F80, migliora la precisione nel controllo della stabilità, mentre lo slittamento predittivo e le strategie specifiche per l'utilizzo in pista permettono interventi più contenuti. L'ABS Evo è disponibile in tutte le condizioni di aderenza, sfruttando i dati del sensore 6D e uno stimatore avanzato della velocità per ottimizzare la frenata.

Il Manettino propone le modalità Wet, Sport, Race, CT-Off ed ESC Off, con una progressiva riduzione degli interventi di differenziale elettronico, F1-Trac, ESC e Ferrari Dynamic Enhancer. L'impianto frenante utilizza dischi carboceramici da 398 x 38 mm all'anteriore e 380 x 34 mm al posteriore, accompagnati da pinze e pastiglie specifiche e da un sistema di raffreddamento maggiorato. Il feeling del pedale è stato rivisto per offrire una corsa più corta nelle decelerazioni più intense e una maggiore modulabilità.

Uno dei capitoli più importanti dello sviluppo riguarda l'aerodinamica. La 296 Challenge Stradale genera 617 kg di carico verticale a 250 km/h, un valore superiore del 72% rispetto alla 296 GTB. Il pacchetto comprende splitter, flick, side wings, endplate, generatori di vortici, fondo completamente chiuso, aero damper e un'ala posteriore fissa derivata direttamente dalla 296 Challenge Evo. Quest'ultima, da sola, contribuisce con 270 kg di carico alla stessa velocità.

Il lavoro aerodinamico non si limita a incrementare la deportanza, ma punta soprattutto a mantenere un comportamento stabile e progressivo nelle diverse condizioni di assetto. Lo splitter anteriore, i generatori di vortici e le appendici laterali gestiscono il flusso intorno alle ruote, mentre il fondo e il diffusore lavorano per aumentare l'efficienza. Gli aero damper riducono la sensibilità del carico alle variazioni di beccheggio, rendendo più lineare la risposta della vettura. La gestione termica è integrata nello stesso sistema, con radiatori collocati davanti alle ruote anteriori e flussi d'aria indirizzati attraverso il cofano per evitare interferenze con le superfici aerodinamiche.

Il design segue la stessa filosofia funzionale. Il frontale è dominato da un inserto in carbonio sul cofano che integra lo sfogo dell'aria proveniente dai radiatori, mentre le aperture vicino al parabrezza contribuiscono all'estrazione dell'aria dal sottoscocca. Il paraurti riprende l'impostazione della 296 Challenge Evo, con un appendice alare sospesa tra due elementi in tinta carrozzeria e prese laterali che accentuano la larghezza. I flick contribuiscono alla generazione di carico, mentre la vista laterale mantiene le proporzioni compatte della 296 GTB, arricchite da appendici aerodinamiche specifiche.

Al posteriore spicca l'ala fissa sostenuta da piloni cavi, per ridurre le masse. Appena sotto il cofano termina con una rete metallica nera che lascia intravedere motore, componenti meccaniche e i terminali di scarico. Il diffusore presenta due chiglie sporgenti, mentre i cerchi a sette razze sdoppiate sottolineano ulteriormente la sua vocazione sportiva.

Anche l'abitacolo è stato reinterpretato in chiave più essenziale. Il pannello porta è realizzato in un unico elemento di fibra di carbonio, senza bracciolo e tasca, mentre il tunnel centrale presenta un'impostazione più spartana che integra anche la ricarica wireless. Su richiesta è possibile eliminare ulteriori rivestimenti nella parte inferiore dell'abitacolo, lasciando visibili alcune superfici strutturali e il telaio. I sedili in carbonio, derivati dalla SF90 XX Stradale, offrono un elevato supporto oltre a ridurre del 25% il peso rispetto ai sedili racing standard.

Le prestazioni dichiarate confermano il carattere sportivo della 296 Challenge Stradale. La Ferrari accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi, oltre a raggiunge una velocità massima superiore ai 300 km/h e frenare da 200 km/h a zero in 101 metri. Sul circuito di Fiorano il tempo sul giro dichiarato è di 1 minuto, 18 secondi e 500 millesimi.

Per sentirsi parte della famiglia più corsaiola del Cavallino Rampante occorrono almeno 291.500 euro. Innumerevoli le personalizzazioni. Partendo dalle livree dedicate, passando agli accenti cromatici sulle appendici aerodinamiche, fino a optare per componenti in carbonio e differenti finiture per i cerchi, si può realizzare una 296 Challenge Stradale cucita su misura.