Ferrari alza l'asticella delle prestazioni con la 296 GT Modificata: 730 cv per spingersi in pista oltre ogni limite

MARANELLO - Ferrari alza ancora una volta l’asticella delle prestazioni in pista con la nuova 296 GT Modificata, una vettura nata senza compromessi e sviluppata esclusivamente per l’utilizzo in circuito. Presentata digitalmente durante i Ferrari Racing Days di Budapest, la nuova creatura di Maranello raccoglie l’eredità della 488 GT Modificata e porta all’estremo l’esperienza maturata con la 296 GT3 Evo, liberandola dai vincoli imposti dai regolamenti tecnici e sportivi.

La 296 GT Modificata è una biposto in edizione strettamente limitata, destinata agli eventi non competitivi riservati ai clienti Ferrari nell’ambito del Club Competizioni GT. Il progetto nasce dalla volontà di trasferire su una vettura destinata ai track day il massimo del know-how acquisito nelle competizioni, combinandolo con le soluzioni sviluppate per le Sports Cars della Casa di Maranello. Il risultato è una GT che conserva il DNA della 296 GT3 Evo, ma che può sfruttarne il potenziale senza essere condizionata dal Balance of Performance.

Il cuore della vettura è infatti un V6 biturbo di 2.992 cm³ con bancate a 120°, installato in posizione centrale-posteriore e capace di sviluppare 730 cv a 7.500 giri/minuto, con una coppia massima di 800 Nm a 5.000 giri/minuto. Sono ben 130 cv in più rispetto alla 296 GT3 Evo, il cui rendimento in gara è necessariamente regolato dal Balance of Performance nel Mondiale Endurance o nelle varie competizioni GT3. La potenza specifica raggiunge così quota 244 cv/l.

Pur mantenendo l’architettura di base del motore della 296 GT3 Evo, Ferrari è intervenuta profondamente sui suoi componenti. Sono stati rivisti l’imbiellaggio, gli alberi a camme, le linee d’aria, gli intercooler e i turbocompressori. Questi ultimi condividono le geometrie esterne con quelli della GT3 Evo, mentre le componenti interne sono state progettate specificamente per la Modificata, facendo tesoro anche dell’esperienza maturata con la 499P Modificata. L’impianto di alimentazione è stato adeguato alle maggiori richieste di portata attraverso l’introduzione di una pompa di bassa pressione, mentre i terminali di scarico sono stati completamente ridisegnati.

A completare il pacchetto meccanico c’è un cambio sequenziale trasversale a sei rapporti, dotato di frizione in carbonio e caratterizzato da rapporti specifici studiati per adattarsi al meglio all’utilizzo in pista. L’obiettivo è sfruttare al massimo l’erogazione del V6 e rendere la vettura efficace anche nelle sessioni prolungate dei track day.

Con una lunghezza di 5.033 mm, una larghezza massima di 2.230 mm, un’altezza di 1.082 mm e un passo di 2.660 mm, la 296 GT Modificata ferma l’ago della bilancia a soli 1.330 kg a secco. A completare la configurazione ci sono pneumatici 325/680 R18 all’anteriore e 325/705 R18 al posteriore, mentre l’impianto frenante adotta dischi da 400x26 mm davanti e 332x32 mm dietro.

La ricerca della prestazione passa inevitabilmente dall’aerodinamica. La 296 GT Modificata introduce soluzioni specifiche sia all’anteriore che al posteriore, sviluppate per incrementare il carico e migliorare il bilanciamento della vettura. Il cofano anteriore presenta un’apertura maggiorata e un’aletta progettata per indirizzare il flusso di aria calda proveniente dal radiatore centrale lontano dagli intercooler laterali. Anche l’apertura collocata alla base del parabrezza è stata ridisegnata per migliorare la gestione termica dei componenti presenti nel vano anteriore.

Sempre davanti debutta il nuovo Slotted Splitter, studiato per ottimizzare il flusso d’aria diretto verso il fondo e incrementare la capacità della vettura di generare carico aerodinamico. Al posteriore, invece, l’ala è stata completamente rivista. Il nuovo elemento presenta un singolo pilone centrale, un Gurney Flap maggiorato di 5 millimetri e nuove bandelle laterali, gli Endplate, che svolgono anche una funzione strutturale e sono ispirate alle soluzioni adottate sulla 499P.

L’aumento delle prestazioni ha richiesto un intervento altrettanto accurato sull’impianto frenante. La 296 GT Modificata utilizza nuovi dischi anteriori in acciaio, caratterizzati da una ventilazione migliorata, mentre una presa d’aria supplementare nella parte inferiore del paraurti aumenta la quantità di aria diretta verso i freni. Anche i condotti di raffreddamento sono stati riprogettati per rendere più efficiente il flusso e migliorare la gestione delle temperature. Ferrari punta così a garantire prestazioni più costanti e maggiore affidabilità durante l’utilizzo prolungato in circuito.

Come sulla vettura da competizione dalla quale deriva, anche la 296 GT Modificata dispone di un sistema ABS calibrato per rendere più facilmente sfruttabile il potenziale della vettura da piloti con differenti livelli di esperienza, anche sui circuiti maggiormente impegnativi per l’impianto frenante.

Il lavoro sull’efficienza aerodinamica, sulla meccanica e sulla gestione termica si traduce in un dato particolarmente significativo: secondo Ferrari, la nuova 296 GT Modificata può essere potenzialmente tre secondi più veloce della 296 GT3 Evo sul circuito di Fiorano. Un riferimento che sintetizza la libertà progettuale concessa a una vettura non sottoposta alle limitazioni regolamentari delle competizioni.

A dispetto della sua impostazione estrema, l’abitacolo mantiene una configurazione a due posti. Gli interventi sul roll-bar hanno infatti permesso di ricavare un secondo sedile destinato al passeggero, una soluzione pensata per condividere l’esperienza in pista ma soprattutto per consentire al proprietario di utilizzare la vettura insieme a un istruttore. Il passeggero dispone di un poggiapiedi dedicato e di un sistema interfono che permette una comunicazione continua con il pilota.

La dotazione di serie è particolarmente ricca e comprende diversi dispositivi che sulla 296 GT3 Evo sono normalmente disponibili come optional. Tra questi figurano il Data Acquisition System – Step 1&2, con tubi di Pitot, potenziometri degli ammortizzatori e sensori per la temperatura dei freni, il VideoBox Premium, la Rear Camera Premium e l’IRTPMS Step 2 per il monitoraggio della pressione e della temperatura degli pneumatici. Sono inoltre inclusi la frizione in carbonio, le cinture di sicurezza professionali e l’Extra Fan per migliorare il raffreddamento dell’abitacolo.

Il cliente può completare la vettura con ulteriori personalizzazioni, tra cui il radar posteriore in grado di segnalare l’avvicinamento di vetture più veloci e una livrea selezionabile attraverso la gamma di colorazioni proposta dal Ferrari Design Studio.

La denominazione “Modificata” non è casuale, ma affonda le proprie radici nella storia del Cavallino Rampante. La prima fu la 512 M, presentata nel 1970 come evoluzione della 512 S, con un V12 più leggero e potente da 610 CV e una carrozzeria ulteriormente affinata dal punto di vista aerodinamico. Nel corso degli anni la stessa denominazione è stata utilizzata anche per modelli stradali come F512 M, 456M GT, 575M Maranello e Portofino M. In epoca più recente il concetto è stato ripreso dalla 488 GT Modificata, presentata nel 2020 e derivata dall’esperienza delle 488 GT3 e 488 GTE, e dalla 499P Modificata, svelata nel 2023 come parte del programma Sport Prototipi Clienti.

La 296 GT Modificata rappresenta dunque il passo successivo di questa filosofia: partire da una vettura da competizione e svilupparne una versione ancora più estrema, destinata esclusivamente ai clienti e libera dai vincoli regolamentari di qualsiasi campionato.

Il suo habitat naturale sarà il Club Competizioni GT, programma attraverso il quale Ferrari offre ai propri clienti la possibilità di portare in pista le vetture della famiglia GT su alcuni dei circuiti più importanti del mondo. L’acquisto della 296 GT Modificata comprende due anni, oppure 12 round, di partecipazione al programma.

Per il 2027 sono previsti sette appuntamenti, con tappe a Jerez de la Frontera, Misano Adriatico, Fuji, Indianapolis, Paul Ricard e Spa-Francorchamps, prima dell’appuntamento conclusivo alle Finali Mondiali Ferrari, la cui sede e le cui date devono ancora essere comunicate.