Ferrari 812 Competizione, ecco la più estrema delle GT del Cavallino. La potenza del V12 cresce a 830 cv

MARANELLO - Cuori a mille e occhi fissi sul circuito di Fiorano dove alle 14.30 di oggi è stata svelata in streaming la Ferrari 812 Competizione, la nuova supercar equipaggiata con l’insuperabile V12 del Cavallino dalle prestazioni eccezionali. La nuova creazione degli ingegneri di Maranello è già tutta sold out, con gli esemplari in tiratura limitata che sono già stati tutti quanti venduti, come rivelato dal presidente John Elkann nel corso della conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre.

La versione Competizione della 812 Superfast (quella scoperta si chiama Competizione A) è la stradale con il V12 più potente mai prodotta dal Cavallino Rampante. La potenza del propulsore da 6.5 litri è cresciuta fino a 830 cv con un regime massimo di rotazione a 9.500 giri/minuto. Il cuore V12 mantiene la classica inclinazione di 65° tra le due bancate, ma introduce una nuova fasatura delle valvole. La nuova GT ha anche il sistema di scarico che sfoggia terminali inediti di forma rettangolare. Questo gioiello Ferrari nasce ( come tutti i modelli del Cavallino) con l’intento di massimizzare il piacere di guida e le prestazioni e a questo proposito sfrutta un nuovo sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti che consentirà di gestire al meglio l’ingresso in curva. Aggiornato anche Side Slip Control che gestisce la dinamica della vettura.

L’utilizzo di materiali leggeri quali alluminio e fibra di carbonio ha permesso agli ingegneri di Maranello di ridurre la massa della nuova Ferrari 812 Competizione. Il lavoro in sinergia di Centro Stile e reparti aerodinamici ha permesso di raggiungere traguardi inesplorati finara, introducendo soluzioni inedite come ad esempio struttura monolitica d’alluminio che sostituisce il lunotto posteriore, con generatori di vortici che permettono di convogliare i flussi d’aria massimizzando l’aerodinamica insieme al diffusore.