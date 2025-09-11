Ferrari 849 Testarossa, online il configuratore. La supercar ibrida da 1050 cv è offerta in 7 tonalità

Da poco presentata ufficialmente, la Ferrari 849 Testarossa, erede della SF90 Stradale, arriverà nel secondo trimestre del 2026, ad un prezzo che parte da 460.000 euro, ma intanto, sul sito ferrari.com è online il configuratore. La supercar ibrida da 1050 CV è offerta in 7 tonalità tra cui quella di default denominata rosso corsa ed il rosso fiammante, che rappresenta un'alternativa diretta al colore di «base». E' possibile personalizzare la colorazione con una striscia che attraversa la carrozzeria passando dal cofano anteriore, mentre la fiancata può ospitare un numero come sulle auto da corsa. Tante le soluzioni cromatiche per i sedili anteriori, che possono essere in pelle o in Alcantara e, con il pacchetto Fiorano, si può avere anche il sedile di guida di stampo racing.

I clienti Ferrari possono selezionare anche il colore degli inserti dell'abitacolo, dei tappetini, decidere quali elementi devono essere realizzati in fibra di carbonio per la cellula abitativa e possono avere persino una targhetta di personalizzazione in argento da inserire tra i sedili. Non manca la possibilità di optare per le utili sospensioni MangneRide con tanto di sollevatore, per i sensori anteriori, per il kit di pellicole protettive e anche per un set di valigie. Per i più sportivi c'è il pacchetto Assetto Fiorano che alleggerisce la sportiva di Maranello di circa 30 kg, presenta migliorie aerodinamiche, e può essere abbinato ad una livrea esclusiva disponibile nelle varianti cromatiche bianco Cervino e rosso corsa.