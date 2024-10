Ferrari, arriva la versione unica di Roma Spider. In mostra al Museo del Cavallino di Modena fino a febbraio 2025

Ferrari presenta una versione unica della Roma Spider realizzata dal dipartimento Tailor Made: la vettura sarà esposta a partire da oggi al Museo Enzo Ferrari di Modena nell’ambito della mostra "Ferrari One of a Kind", dedicata al mondo delle personalizzazioni della Casa di Maranello. Questa particolare Roma Spider, si spiega in una nota, intende mettere in luce innovative tecniche di realizzazione dei componenti, rese possibili dall’utilizzo di forniture speciali e ricercate. Inoltre, l’alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia Ferrari è utilizzato per la creazione di alcuni componenti del motore V8 biturbo, riducendo al minimo il volume degli scarti. La vettura resterà esposta al Museo Enzo Ferrari di Modena fino a febbraio 2025.

Con questa vettura il Cavallino Rampante ha lanciato la lavorazione di laseratura dei componenti in alluminio della scocca per lo scudetto presente sul parafango anteriore, oltre alla possibilità di personalizzare il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello. Inoltre, l’alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia Ferrari è utilizzato per la creazione di alcuni componenti del motore V8 biturbo, riducendo al minimo il volume degli scarti.





Da sottolineare anche l’utilizzo di pelle nappa chrome free, di legni di origine controllata su tonneau cover e pavimento posteriore, nonché la produzione di componenti in sabbia, presenti sul tunnel centrale, ricavati dal riciclo delle lavorazioni di sterratura dei getti all’interno della fonderia di Maranello.