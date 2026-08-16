Ferrari CZ26, la one-off del Cavallino presentata a Monterey su base della SF90 Stradale

Ferrari amplia la propria collezione di one-off con la CZ26, una nuova vettura realizzata nell'ambito del programma Progetti Speciali e sviluppata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni per un cliente statunitense. La vettura, presentata a Monterey, nasce sulla base tecnica della SF90 Stradale, reinterpretandone il carattere da berlinetta ad alte prestazioni attraverso un progetto stilistico completamente dedicato. L'obiettivo dichiarato di Ferrari era creare un'automobile dal carattere immediatamente riconoscibile, con un linguaggio formale essenziale e fortemente tecnico.

Il risultato è una vettura caratterizzata da una silhouette a due volumi e da uno sviluppo prevalentemente orizzontale, con una particolare attenzione alla purezza delle superfici e all'integrazione degli elementi funzionali. La carrozzeria sembra svilupparsi attorno a una sorta di capsula, sostenuta visivamente dai quattro volumi dei passaruota. Sul frontale spicca una maschera funzionale a tutta larghezza, che integra gruppi ottici specifici con moduli ultrasottili dall'effetto a scomparsa, prese d'aria per i freni, sensori e altri elementi tecnici. Il bordo d'attacco verticale contribuisce a dare alla CZ26 un aspetto particolarmente deciso.

Al posteriore, la soluzione più caratteristica è la coda tronca, incorniciata da fanali a sbalzo e da un diffusore sviluppato secondo lo stesso linguaggio orizzontale del frontale. Il progetto punta inoltre a integrare gli elementi funzionali nella carrozzeria senza interromperne la pulizia formale. Prese d'aria laterali, diffusore, gruppi ottici, componenti aerodinamici e parti in fibra di carbonio sono stati sviluppati come elementi di un unico linguaggio progettuale, con richiami al design industriale italiano degli anni Settanta.

Anche l'abitacolo segue questa impostazione. Il tetto e i montanti neri creano visivamente una sorta di cellula inserita nella scocca, contribuendo a rendere più leggera la parte superiore della vettura. La personalizzazione prosegue all'interno, dove il tema stilistico degli esterni viene ripreso attraverso materiali e finiture specifiche. Il protagonista è un tessuto tecnico nero, abbinato a inserti dei sedili realizzati con tecnologia di additive manufacturing e caratterizzati da un disegno sviluppato appositamente per la CZ26.