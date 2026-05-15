Ferrari HC25, one-off a cielo aperto senza compromessi: roadster da 720 cv e 340 km/h

Una nuova Ferrari one-off, la HC25, frutto del lavoro del reparto Progetti Speciali del cavallino rampante, è stata svelata oggi in Texas, in occasione dei Ferrari Racing Days nel Circuit of the Americas. Realizzata sulla base della F8 Spider, da cui prende in prestito telaio e powertrain, rivisita in chiave futura i canoni estetici delle Ferrari spider a motore centrale-posteriore. Sotto la direzione di Flavio Manzoni, il Ferrari Design Studio ha sviluppato delle forme che rappresentano un collegamento ideale tra la fine della storia della piattaforma V8 con motore centrale-posteriore e il design avveniristico dei modelli attuali come la 12Cilindri e la F80.

Linee pure e semplici, associate a fianchi verticali con creste ben segnate, esprimono il linguaggio stilistico della HC25, una vettura in cui l'anteriore e il posteriore agiscono come due corpi distinti che vengono uniti tramite una fascia centrale di giunzione avvolgente, dalla natura tridimensionale, che incorpora le funzioni essenziali della termica come l'ingresso dell'aria verso le masse radianti e l'evacuazione del calore del gruppo motopropulsore. La stessa fascia, con un movimento a freccia, offre slancio alla vista laterale proiettando in avanti l'abitacolo ed esaltando l'andamento muscoloso del passaruota posteriore.

Da questa prospettiva spicca la forma della maniglia, che si inserisce in una lunga stecca realizzata in alluminio fresato dal pieno. Il frontale presenta un proiettore realizzato appositamente per questa one-off che, insieme al design dei gruppi ottici posteriori, si fonde con il disegno dell'auto. Le luci diurne a LED sono a sviluppo verticale e vanno ad enfatizzare la forma a boomerang del bordo dei parafanghi. La livrea di base è il Moonlight Grey opaco nel quale spicca il contrasto della fascia realizzata in nero lucido, mentre il giallo dei loghi Ferrari e delle pinze freno è richiamato dalle finiture dell'abitacolo. Completano il quadro i cerchi dal design a cinque razze con corolla esterna diamantata e doppia cintura scavata sul canale esterno.