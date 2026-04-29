Ferrari Purosangue Handling Speciale, per un'esperienza di guida ancora più sportiva ma con lo stesso lusso

Ferrari ha presentato la nuova configurazione Handling Speciale della Purosangue, un'evoluzione mirata del modello, pensata per chi desidera un'esperienza di guida ancora più sportiva. Disponibile su richiesta, è già ordinabile, con le prime consegne previste nei prossimi mesi. La base tecnica resta l'architettura transaxle con motore V12 aspirato da 725 CV situato in posizione anteriore-centrale e cambio F1 a otto rapporti al posteriore, abbinata ai più avanzati sistemi di dinamica veicolo.

A cambiare è la messa a punto: le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre del 10% i movimenti della carrozzeria, rendendo l'auto più precisa e composta nei cambi di direzione. Ne deriva una risposta più immediata ai comandi e una maggiore sensazione di controllo, soprattutto nella guida tra curve ravvicinate. Sempre rapida l'accelerazione, passando a 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e in grado di raggiungere una velocità massima di 310 km/h. Gli interventi hanno riguardato anche la trasmissione, con cambiate più rapide e incisive, in particolare nelle modalità «Race» ed «ESC-Off».

Le riprese risultano più pronte, mentre in modalità manuale le cambiate agli alti regimi diventano più decise, aumentando il coinvolgimento del guidatore. Anche il sound è stato rivisto, con una taratura dedicata che rende il V12 ancora più presente all'avviamento e in accelerazione. La configurazione Handling Speciale introduce inoltre dettagli estetici specifici che ne sottolineano l'esclusività, senza alterare le proporzioni della vettura: cerchi dal disegno dedicato con finitura diamantata, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opachi e ulteriori elementi scuri. Infine, all'interno dell'abitacolo è presente una targhetta identificativa dell'allestimento. Nonostante l'indole più sportiva, la Purosangue mantiene inalterate le sue caratteristiche di comfort e abitabilità: quattro posti reali, posizione di guida rialzata ma orientata alla sportività e un'elevata fruibilità nell'utilizzo quotidiano.

Come per tutta la gamma Ferrari, anche questa versione è coperta dal programma di manutenzione estesa di sette anni, che include interventi ordinari con controlli programmati ogni 20.000 km o una volta all'anno. Il servizio prevede l'utilizzo di ricambi originali e interventi effettuati da personale altamente qualificato, garantendo nel tempo prestazioni e affidabilità.