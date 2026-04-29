Ferrari Purosangue Handling Speciale, per un'esperienza di guida ancora più sportiva ma con lo stesso lusso

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Ferrari ha presentato la nuova configurazione Handling Speciale della Purosangue, un'evoluzione mirata del modello, pensata per chi desidera un'esperienza di guida ancora più sportiva. Disponibile su richiesta, è già ordinabile, con le prime consegne previste nei prossimi mesi. La base tecnica resta l'architettura transaxle con motore V12 aspirato da 725 CV situato in posizione anteriore-centrale e cambio F1 a otto rapporti al posteriore, abbinata ai più avanzati sistemi di dinamica veicolo.
A cambiare è la messa a punto: le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre del 10% i movimenti della carrozzeria, rendendo l'auto più precisa e composta nei cambi di direzione. Ne deriva una risposta più immediata ai comandi e una maggiore sensazione di controllo, soprattutto nella guida tra curve ravvicinate. Sempre rapida l'accelerazione, passando a 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e in grado di raggiungere una velocità massima di 310 km/h. Gli interventi hanno riguardato anche la trasmissione, con cambiate più rapide e incisive, in particolare nelle modalità «Race» ed «ESC-Off».
Le riprese risultano più pronte, mentre in modalità manuale le cambiate agli alti regimi diventano più decise, aumentando il coinvolgimento del guidatore. Anche il sound è stato rivisto, con una taratura dedicata che rende il V12 ancora più presente all'avviamento e in accelerazione. La configurazione Handling Speciale introduce inoltre dettagli estetici specifici che ne sottolineano l'esclusività, senza alterare le proporzioni della vettura: cerchi dal disegno dedicato con finitura diamantata, scudetti laterali in fibra di carbonio, scarichi neri opachi e ulteriori elementi scuri. Infine, all'interno dell'abitacolo è presente una targhetta identificativa dell'allestimento. Nonostante l'indole più sportiva, la Purosangue mantiene inalterate le sue caratteristiche di comfort e abitabilità: quattro posti reali, posizione di guida rialzata ma orientata alla sportività e un'elevata fruibilità nell'utilizzo quotidiano.
Come per tutta la gamma Ferrari, anche questa versione è coperta dal programma di manutenzione estesa di sette anni, che include interventi ordinari con controlli programmati ogni 20.000 km o una volta all'anno. Il servizio prevede l'utilizzo di ricambi originali e interventi effettuati da personale altamente qualificato, garantendo nel tempo prestazioni e affidabilità.