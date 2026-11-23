Ferrari allarga la gamma 296 presentando due inediti modelli, la Challenge Stradale e la Challenge Evo, svelati in occasione delle Finali Mondiali 2026 sul tracciato del Circuit de Barcelona-Catalunya. Accomunate da una filosofia progettuale incentrata su leggerezza, precisione di guida e prestazioni estreme, le due vetture nascono però con vocazioni ben distinte: la Challenge Stradale trasferisce nell'uso stradale l'esperienza e le soluzioni delle auto da competizione, mentre la Challenge Evo rappresenta il nuovo punto di riferimento destinato ai clienti sportivi del campionato monomarca Ferrari a partire dalla stagione 2027.

Dal punto di vista meccanico, entrambe le vetture rinunciano al supporto ibrido per affidarsi esclusivamente al propulsore V6 biturbo da 2.992 cc con bancate a 120 gradi. La potenza si attesta a 670 CV sulla Challenge Stradale e sale fino a 700 CV sulla Challenge Evo. Notevole il lavoro svolto sul contenimento delle masse, che permette a entrambi i modelli di fermare l'ago della bilancia a un peso a secco di 1.330 kg.

Particolare cura è stata riservata anche all'efficienza aerodinamica: la versione omologata per la strada riesce a generare 617 kg di carico verticale a una velocità di 250 km/h, mentre la variante da pista aumenta del 12% la deportanza massima rispetto al modello uscente, tagliando al contempo del 4% la resistenza all'avanzamento nella configurazione Low Drag.

Il pacchetto tecnico si completa con mirati affinamenti all'elettronica di bordo, all'impianto frenante e ai sistemi di controllo dinamico, studiati per massimizzare la stabilità e la costanza di rendimento. I riscontri cronometrici confermano il salto prestazionale della Challenge Evo, risultata più veloce di 8 decimi di secondo sul giro al Mugello rispetto alla generazione precedente: un biglietto da visita ideale in vista del 2027, anno in cui il calendario del Ferrari Challenge si arricchirà con l'introduzione di tre gare Endurance della durata di 40 minuti.