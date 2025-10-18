Ferrari, un altro modello speciale: debutta la one-off SC40. È un omaggio alla F40

Al debutto una nuova Ferrari della serie One-Off appartenente al programma Progetti Speciali, la Ferrari SC40. L’auto, disegnata dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni, è una vettura V6 a motore centrale-posteriore che si basa sulla 296 GTB da cui eredita impostazione, telaio e motorizzazione. La Ferrari SC40 entra così a far parte del segmento maggiormente esclusivo della gamma tratteggiate prima e realizzate poi a partire dalle richieste di un cliente, che raggiunge così l’apice delle possibilità di personalizzazione offerte dal Cavallino Rampante.

Il nome della vettura è un omaggio alla F40, l’iconica supercar Ferrari presentata nel luglio del 1987, della quale la SC40 ne riprende le forme angolose e squadrate, sapientemente accoppiate a tratti superficiali più morbidi che conferiscono alla vettura modernità e un’identità ben precisa. L’obiettivo era quello di sviluppare una vettura con una personalità propria, che non rappresentasse una reinterpretazione letterale del modello d’ispirazione.

Il tema di stile della vettura è rappresentato da un design industriale con geometrie precise e volumi squadrati e muscolosi. Il motore V6 è invece reso visibile ed esaltato dalle caratteristiche louvres realizzate in Lexan fumè, che si raccordano alla presa d’aria inferiore e sono richiamate da altre louvres più piccole che intagliano il volume dei muscoli posteriori nella zona dei passaruota. Il posteriore, che conferisce alla vettura un’aria scolpita, è completato dagli scarichi centrali realizzati in additive manufacturing, rivestiti nella parte finale in titanio e carbonio e dai fanali, che rivelano la diretta parentela con la vettura di derivazione 296 GTB.

La vista laterale è dominata dalle prese d’aria dell’intercooler, libera reinterpretazione della storica NACA sottolineata da un’ampia piastra in fibra di carbonio di forma triangolare.L’anteriore è fortemente caratterizzato dai proiettori posti agli angoli esterni e integrati in una mostrina nera che si estende verso il basso e si collega alla presa d’aria inferiore.

A livello di interni riveste particolare importanza l’utilizzo del kevlar, materiale fortemente connotativo della F40. Il carbon kevlar è stato studiato e sviluppato in una nuova veste per essere inserito nella vasca tappeti, nella zona dietro ai sedili e in determinati punti dei sovra tappeti. Anche il volante, alcuni particolari nella zona alta della plancia, il vano motore e il vano bagagli sono caratterizzati dall’utilizzo di questo specifico materiale. Per i rivestimenti sono stati scelti l’Alcantara Charcoal e il tessuto tecnico Jacquard in colore rosso.

Il colore Bianco SC40, realizzato specificamente per questa vettura, ha una tonalità fredda che al sole evidenzia le curve della scocca, riprendendo il colore del carbon kevlar presente nell’abitacolo. Il logo SC40 in bassofondo è presente solo sul lato destro vettura.