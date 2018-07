Festa di compleanno, la 500 fa doppietta: la Spiaggina di Fiat e quella di Lapo

MILANO - Doppio regalo di compleanno per i sessantuno anni della Fiat 500. Alla Garage Italia Custom di Lapo Elkann sono state svelate due nuove proposte di fascino che interpretano in maniera originale il carattere dell’iconica citycar. La Casa di Torino ha deciso di rispolverare a sorpresa una delle sue versioni più amate di sempre, la Spiaggina. L’atelier di motori di Elkann ha raddoppiato con un’interpretazione esclusiva del medesimo modello, realizzata in collaborazione con la Pininfarina, che avrà un futuro produttivo (è già prenotabile). Carrozzeria decapottabile, elementi di stile che richiamano la vettura di allora, la nuova Fiat 500 Spiaggina è una limited edition di 1958 pezzi, numero che coincide con l’anno di nascita di questa variante (fu presentata un anno dopo il Cinquino).



Dopo averla svelata, Luca Napolitano, responsabile dei brand Fiat e Abarth per l’area Emea ha sottolineato: «La nuova “Spiaggina ‘58” - ha detto - è il nostro regalo a 500 per il suo compleanno, una vera ‘macchina del tempò piena di citazioni della Dolce Vita, come dimostrano i loghi e cerchi vintage, la linea di bellezza bianca, il body esclusivamente cabrio e gli interni bicolore. E poi, un colore speciale, dedicato a lei: Azzurro Volare. Un nome e un colore che ci riporta a quel Sanremo del 1958, quando un giovane Domenico Modugno cantava, insieme a Johnny Dorelli, per la prima volta “Nel blu dipinto di blu”.



La concept Spiaggina by Garage Italia nasce da un’idea di Lapo Elkann, presidente e direttore creativo dell’atelier motoristico milanese, che con questa interpretazione apre il proprio business alla produzione vera e propria di automobili esclusive. Colori azzurro “Volare” e bianco perla, con finiture in blu Garage, senza tetto, parabrezza nautico ribassato, rivestimento del pianale di carico in sughero dogato con un pattern che riprende il design a listelli dei pavimenti in teak degli yacht di lusso, la Spiaggina by Garage Italia presenta molte soluzioni originali, dai sedili anteriori sostituiti da una panchetta al maxi rollbar. Irrinunciabile la doccina integrata, per rinfrescarsi in spiaggia nelle giornate più calde.



«Sono passati 11 anni da quel 4 luglio, giorno della rinascita della 500 - ha detto l’erede Agnelli durante la presentazione del prototipo - e oggi, con Garage Italia, ho voluto celebrare e rinnovare un’altra stupenda icona italiana, disegnando e progettando con il mio Centro Stile la Spiaggina, realizzata con il prezioso contributo tecnico e ingegneristico di Pininfarina e il supporto del brand Fiat. Sono certo che questa auto tornerà a far fantasticare, sognare e interpretare la gioia di vivere italiana, cui da generazioni si ispira il mondo».