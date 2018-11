Fiat 500X, sotto i riflettori del Los Angeles Auto Show la versione 2019. In Usa con il Firefly Turbo da 178 cv

LOS ANGELES - Accanto all'inedito pick-up Gladiator, che Jeep svelerà tra poche ore alla vigilia del Los Angeles Auto Show, FCA US ha comunicato le novità di un'altra reginetta del Salone, la Fiat 500X di nuova generazione che debutterà nel vasto mercato degli Stati Uniti dalla primavera del 2019. Questo importante aggiornamento dell'offerta fa seguito alla presentazione della nuova 500X in Europa, modello che ha anticipato nelle modifiche estetiche e nell'arricchimento dei contenuti questa nuova famiglia - composta dalle versioni Pop, Trekking e Trekking Plus - del crossover compatto di Casa Fiat.

Maggiore novità, specifica per questo mercato, è la presenza sotto al cofano del nuovo motore turbo benzina a iniezione diretta 1,3 litri, che vanta 178 cv e una coppia pari a 285 Nm. La nuova unità, che appartiene alla famiglia Firefly Turbo, è una ulteriore evoluzione dei motori che equipaggiano la 500X in Italia (con 110 e 150 cv) è equipaggiata di serie della tecnologia stop-start (ESS) e della valvola esclusiva distribuzione MultiAir III, due soluzioni che contribuiscono a migliorare l'efficienza del motore dal punto di vista dei consumi e della riduzione delle emissioni.

«La nostra nuova Fiat 500X - ha commentato Steve Beahm, responsabile dei brand autovetture Dodge, SRT, Chrysler e Fiat nell'ambito di FCA Nord America - si distingue per il design italiano, è divertente da guidare, e ora è equipaggiata con un motore turbo a 1,3 litri completamente nuovo. Vanta bassi consumi di carburante e genera il migliore valore di coppia della categoria. E nuova Fiat 500X my 2019 dispone di un sistema di trazione integrale su misura che permette di gestire le più complesse condizioni climatiche e stradali».