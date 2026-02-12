​Fiat 600 Sport Milano Cortina, la versione dedicata che celebra i Giochi Olimpici Invernali

Una serie speciale per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali italiani, per Fiat che ha presentato la 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, versione dedicata al mercato nazionale che rafforza il legame tra il marchio torinese e la manifestazione di cui è automotive premium partner. La nuova edizione si caratterizza per un'impronta estetica sportiva e distintiva. All'esterno spiccano la livrea Verde Mediterraneo, disponibile anche con tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 18 pollici e una serie di dettagli scuri su griglia, maniglie e finiture. Sul montante laterale trova posto il badge 'Milano Cortina 2026', elemento identificativo della serie.

L'abitacolo propone un ambiente total black con rivestimenti specifici, sedili sportivi e dettagli dedicati, mantenendo al centro comfort e funzionalità. Le dimensioni compatte, con una lunghezza di 4,17 metri, si accompagnano a una capacità di carico fino a 385 litri, confermando la vocazione versatile del modello. Sul piano tecnico, la serie speciale è proposta con motorizzazione ibrida da 145 CV abbinata al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante. La gamma 600 resta comunque disponibile anche con powertrain ibrido da 110 CV e in versione elettrica da 156 CV, nell'ambito di una strategia multi-energy.

La 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 CV è ordinabile a un prezzo promozionale di 25.900 euro, a fronte di un listino di 31.350 euro chiavi in mano, in presenza di incentivi e finanziamento dedicato. La serie speciale si inserisce nella gamma del crossover compatto Fiat, che comprende motorizzazioni ibride ed elettriche con autonomie superiori ai 400 km Wltp per la versione a batteria, ampliando l'offerta del marchio nel segmento B-Suv.