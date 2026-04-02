Fiat amplia la gamma della 600 con la nuova versione benzina Turbo 100 associato al cambio manuale a 6 marce

FIAT amplia la gamma 600 con l'introduzione della nuova Fiat 600 Benzina con motore Turbo da 100 CV associato al cambio manuale a 6 marce, una versione pensata per i clienti che apprezzano un'esperienza di guida semplice, diretta e coinvolgente. Questa nuova motorizzazione va ad affiancare le versioni elettrica e ibrida gia presenti in gamma, rafforzando l'impegno di FIAT nell'offrire una mobilita accessibile a tutti, con soluzioni che si adattano a diversi stili di vita ed aspettative. Il cuore pulsante della 600 Benzina e il nuovo motore Turbo da 100 CV, una nuova motorizzazione che garantisce elevata efficienza, grande reattivita e affidabilita nel tempo. Il motore Turbo 100 e un 3 cilindri di 1.199 cm3 che eroga una potenza massima di 101 CV (74 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 205 Nm da 1.750 giri/min. Il turbocompressore a geometria variabile ottimizza la risposta del motore a bassi regimi, facilitando la guida urbana e i sorpassi, garantendo un piacere di guida completo in tutte le condizioni.

Il consumo di carburante e il controllo delle emissioni per il motore Turbo 100 sono garantiti da un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar), da un sistema di fasatura valvole che riduce l'attrito interno, oltre a un funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione, che migliora l'efficienza termica della combustione. Abbinato al nuovo cambio manuale a sei marce, offre una sensazione di guida intuitiva e connessa, in linea con la tradizione FIAT di una mobilita semplice e incentrata sulle esigenze di ogni cliente. Questi progressi apportano vantaggi concreti su strada, tra cui grande durata e bassi consumi di olio.

Per garantire la massima liberta di scelta, il nuovo propulsore a combustione interna sara disponibile su tutti gli allestimenti (Pop, Icon, Business, La Prima e Sport), rendendo l'opzione benzina pienamente accessibile a tutta la famiglia 600. In Italia la nuova Fiat 600 benzina Turbo 100 e offerta per tutto il mese di aprile a partire da 18.950 euro con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Le consegne partiranno dal prossimo mese di giugno.