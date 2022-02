Fiat completa la gamma elettrificata. Con 500 X Hybrid e Tipo Hybrid emissioni C02 abbattute fino all'11%

TORINO - Con l’arrivo delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, Fiat porta a completamento l’elettrificazione della sua gamma. Le due nuove arrivate portano a termine quel percorso cominciato della casa torinese con 500 Hybrid e Panda Hybrid, poi proseguito con la Nuova 500 e Ulysse con motorizzazione elettrica, per arrivare oggi al lancio delle nuove 500X e Tipo abbinate alla nuova motorizzazione Hybrid 48 Volt con le quali Fiat raggiunge l’obiettivo che si era prefissata di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello a listino. «Il percorso di elettrificazione di Fiat - ha commentato Olivier Francois, CEO Fiat e CMO Stellantis - continua. Con il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, equipaggiate con la nuova tecnologia Hybrid 48 volt, la gamma Fiat è totalmente elettrificata. Oggi possiamo offrire a tutti i nostri clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile e di questo sono estremamente orgoglioso perché è coerente con la nostra visione.

Il nostro viaggio verso la mobilità sostenibile per tutti prosegue e l’obiettivo è di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma completamente elettrica dal 2027». Prosegue, anche per l’arrivo delle due nuove ibride, la partnership con (RED). 500X Hybrid e Tipo Hybrid sono infatti lanciate nell’allestimento della Serie Speciale (RED) e appoggiano la causa dell’organizzazione creata da Bono Vox degli U2 e dall’attivista statunitense Bobby Shriver, per la lotta alle pandemie. Su tutte le versioni di 500X e Tipo dotate del propulsore ibrido sarà presente il logo identificativo «Hybrid» sul portellone posteriore, formato da due foglie con gocce di rugiada di colore blu, in una tonalità più carica rispetto a quella scelta per 500 e Panda, proprio per indicare l’evoluzione tecnologica del motore.

Il segreto delle prestazioni di 500X Hybrid e Tipo Hybrid sta nella complementarietà tra il motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240Nm, e l’e-motor da 48 Volt e 15 KW, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG che permette un avvio silenzioso e 100% elettrico, e dall’e-motor che migliora l’efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento.