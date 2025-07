Fiat e Vilebrequin, una Topolino estiva di lusso. Microcar da collezione prodotta in tiratura limitata

FORTE DEI MARMI - Estate, la stagione degli incontri. All’insegna dell’alta moda e della raffinatezza la partnership nata tra Fiat e Vilebrequin, marchio francese specializzato nell'abbigliamento da mare di lusso. Una partnership inserita nel solco delle memorabili operazioni di co-branding figlie del Centro Stile, come la Fiat 500 Riva, la Dolcevita e la Spiaggina '58, solo per citarne alcune. L'ultima in ordine cronologico è la Fiat Topolino Vilebrequin, microcar da collezione prodotta in tiratura limitata a 200 esemplari. Personalizzata a mano in tiratura limitata per i clienti italiani e francesi, la Topolino Vilebrequin sfoggia una livrea bicolore in bianco e Blu Marine che richiama subito l’eleganza geometrica degli ombrelloni a righe, delle vele da barca e dei costumi rétro.

La capote si ripiega come un cappello da sole, mentre sul retro compare un portapacchi specifico, da un vano laterale esce una doccetta integrata ereditata dal mondo della nautica. Persino il portachiavi speciale riporta la tartaruga simbolo di Vilebrequin, custode degli oceani dal 2000. Ogni esemplare include inoltre un esclusivo kit di benvenuto, con portachiavi e una lettera firmata personalmente da Olivier François e Roland Herlory (Ceo Vilebrequin). Sempre dal mondo della nautica troviamo dei dettagli in teak forniti da un partner dell’automotive specializzato nella qualità artigianale dei motoscafi, soglie d'ingresso cromate e sedili impreziositi dal logo Vilebrequin.

Sul piano tecnico, non ci sono differenze con la Fiat Topolino, spinta da un motore elettrico da 6 kW/8 Cv alimentato da una batteria da 5,4 kWh per un massimo di 75 km. La velocità massima è di 45 km/h. «La nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è la nostra versione più raffinata, artigianale e speciale di sempre. Ogni singolo modello è realizzato a mano per rappresentare uno stile di vita ispirato alla riviera mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. Da oltre cinquant’anni, Vilebrequin ha elevato la cultura balneare a forma d’arte, e questa Topolino ne riflette pienamente lo spirito. Sin dal lancio della 500e, abbiamo sempre creduto che la bellezza possa cambiare il mondo. Con questa versione, Fiat e Vilebrequin si impegnano a rendere la sostenibilità desiderabile e gioiosa, condividendo questa responsabilità comune con eleganza. Creare questa versione è stata una naturale estensione dei nostri valori condivisi» ha affermato Olivier François, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis. Subito disponibile, il prezzo di Fiat Topolino Vilebrequin è di 13.490 euro.