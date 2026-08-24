Fiat fa rivivere la Dolce Vita italiana, le emozioni della 500 Hybrid cabrio. La piccola è spinta dal 1.0 Firefly

TORINO - C’era un’energia speciale, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta, che spingeva l’Italia verso nuovi orizzonti. Tanta voglia di mettersi alle spalle i postumi della guerra, voglia di divertirsi e di vivere il nuovo benessere garantito dalla ripresa industriale. Erano gli anni della Dolce Vita, caratterizzati dal boom economico, dalla rinascita culturale e dalla vita mondana. Anni dei piccoli eccessi e dei grandi sogni realizzati. Basterebbe pensare a via Veneto, la strada di Roma con alberghi di lusso e caffè aperti fino all’alba dove si incontravano attori, registi e nottambuli sempre braccati dai paparazzi. Nel 1960 Federico Fellini dedicò a quello spensierato modo di vivere uno dei suoi grandi capolavori, battezzato proprio Dolce Vita, con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Nel mondo dell’auto gli anni della spensieratezza coincisero con la motorizzazione di massa: modelli di successo compatti e dal prezzo accessibile come la Fiat 600 e poi la mitica 500.

Oggi Fiat chiede alle sue icone di far vivere una nuova giovinezza, arricchita da inedite moderne tecnologie ma figlie di una tradizione senza pari. Non a caso si chiama Dolcevita la nuova 500 Hybrid Cabrio che diventa manifesto di stile del Made in Italy nelle metropoli di tutto il mondo, soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aperto. Gli anni d’oro della Dolce Vita felliniana da Roma contagiarono l’intero Paese, specie luoghi emblematici come la Costera Amalfitana, un teatro naturale utilizzato per l’intera estate come colonna sonora della nuova compatta Cabrio nel videoclip di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo. Il marchio Dolcevita resta dunque un richiamo forte all’Italia godereccia degli anni Sessanta e la 500 Hybrid, nella versione scoperta, si offre con un look ideale per riproporre il fascino di quel periodo storico.

Esternamente presenta elementi di design esclusivi come le calotte dei retrovisori cromate, cerchi in lega da 16” diamantati, una capote in tessuto blu e fari full Led. All’interno spiccano i sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo 500 ricamato, autoradio Dab da 10,25”, clima automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. Un buon patrimonio hi-tech. La 500 Hybrid monta il motore termico 1.0 FireFly 3 cilindri aspirato da 65 cv e 92 Nm, abbinato a un sistema ibrido leggero a 12V da 5 cv con starter/generatore a cinghia. Può superare i 160 km/h e propone un cambio manuale a 6 marce. La serie speciale Cabrio Dolcevita ha un listino di 25.200 euro, ma viene offerta in promozione (con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services) a 19.950 euro.

Disponibile anche la variante 500 Hybrid 3+1 caratterizzata da una piccola portiera posteriore sul lato passeggero che semplifica l’accesso alla seconda fila. Non è solo uno slogan commerciale: “Una Fiat per tutti” è un impegno che prevede offerte di sostanza. Con novità interessanti in arrivo entro l'anno come la Grizzly, sorella maggiore di Grande Panda. E con proposte suggerite dai potenziali clienti tipo la 600 a benzina con cambio manuale. «Un sondaggio ci ha rivelato che il 52% dei clienti predilige ancora questa trasmissione - dice Alessio Scutari, managing director Fiat Italia -. E il 37% dei clienti non sceglie ancora l’elettrificazione».