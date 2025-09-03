Fiat completa la famiglia Grande Panda, arriva la versione benzina. Già ordinabile la turbo a 3 cilindri con 100 cv

Fiat completa la famiglia Grande Panda, con l'apertura degli ordini per la versione a benzina che arriverà in Italia nel primo trimestre del prossimo anno. Questa ultima versione realizza la missione del brand di offrire una mobilità accessibile e versatile a un'ampia gamma di automobilisti, grazie a una gamma completa di motorizzazioni: benzina (100 cv con cambio manuale), ibrida (110 cv con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW - 113 cv). La nuova gamma include la versione a benzina appena introdotta, dotata di un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri che eroga 100 cv e 205 Nm di coppia, abbinato a un raffinato cambio manuale a 6 marce.

Con tecnologia Start&Stop utile in città, questa versione offre un'esperienza di guida tradizionale e intuitiva abbinata ad una reale praticità di utilizzo. Il motore ibrido da 110 cv, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt e a una trasmissione a doppia frizione elettrificata (eDCT), per garantire efficienza nei consumi e fluidità nella guida. La variante elettrica con batteria da 44 kWh e motore da 83 kW che eroga 113 cv, per una guida a zero emissioni. La Grande Panda è disponibile in quattro allestimenti (Pop, Icon, La Prima e Business) per tutte le motorizzazioni e sette colorazioni differenti.

Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni '80, il modello presenta proporzioni decise, linee marcate e elementi stilistici distintivi come i fari Led in stile pixel, fanali posteriori a forma di cubo e la scritta «Panda» in rilievo 3D sulle portiere. Anche l'abitacolo - precisa una nota - riflette questo approccio 'smart' centrato sulle persone, offrendo la migliore abitabilità della categoria per le spalle, soluzioni di stivaggio flessibili e tecnologie intuitive, per la vita quotidiana. In Italia, la Grande Panda con motorizzazione turbo benzina da 1.2 ed allestimento Pop è ordinabile ad un prezzo di lancio di 14.950 euro.