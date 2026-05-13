Fiat allarga la famiglia Grande Panda con la versione Turbo 100 con il cambio manuale

Partendo da un prezzo di lancio, con finanziamento e rottamazione Euro 4, di 14.950 euro si allarga - a grande richiesta - la gamma delle Fiat Grande Panda. Lo fa con una versione 'concreta' in quanto dotata di motore turbo benzina non elettrificato e di cambio manuale a 6 marce. E che per prestazioni, facilità di guida e qualità della vita a bordo resta allineata alle altre due versioni cioè la mild-hybrid da 110 Cv con cambio automatico doppia frizione eDCT a sei marce e la full electric da 113 Cv. Punto di forza di questo modello, come abbiamo potuto apprezzare in un breve test a Milano e hinterland, è il 3 cilindri EB Gen 3 di Stellantis che è dotato di una distribuzione a catena mossa da ingranaggi rinforzati (soluzione di grande affidabilità) che eroga appunto 100 Cv e una coppia massima di 206 Nm già a 1.750 giri.

Questa unità a benzina, va sottolineato, offre molto di più rispetto a quella definizione(100 Cv) che la contraddistingue. Profondamente riprogettato per massimizzare l'efficienza termodinamica e renderlo pronto per essere omologato Euro 7, il 3 cilindri di questa Grande Panda si distingue per soluzioni tipiche di modelli di fascia più alta, come il funzionamento secondo il Ciclo Miller (un obbligo per le full hybrid), per l'iniezione diretta ad alta pressione (fino a 350 bar) e per la turbina a geometria variabile. Una soluzione, questa, che annulla il cosiddetto turbo-lag, cioè il ritardo con cui i motori sovralimentati rispondono alla richiesta di potenza. In questo caso i valori in gioco sono adeguati alla categoria della vettura - lo scatto 0-100 si realizza in poco più di 10 secondi - ma la turbina a geometria variabile offre il grande vantaggio di arrivare al valore massimo di coppia già a basso regime, con una reattività che ideale in tutte le situazioni di guida. Fiat Grande Panda 100 Cv si presenta al pubblico in una veste ancora più fedele al concetto originario di praticità ed economia d'uso grazie alla presenza di un classico cambio manuale a 6 rapporti.

Una scelta che non solo abbatte la soglia di prezzo, ma risponde ai gusti degli acquirenti di auto di segmento B, con il 55% di preferenza per questa soluzione. Su strada, la riduzione di potenza di 10 Cv rispetto alla Mild Hybrid non si traduce in pigrizia anche perché la versione 'analogica' ha un peso più basso rispetto alla elettrificata, 1.189 kg contro 1.315. Chi siede al volante può apprezzare le caratteristiche della cambiata con l'escursione della leva per selezionare le sei marce precisa e la frizione è leggera da azionare anche nel traffico più intenso.

Da notare che la leggerezza complessiva della Grande Panda 100 Cv va anche a vantaggio della reattività dell'avantreno e quindi della precisione negli inserimenti in curva. L'assetto - come nelle altre versioni - rimane focalizzato sul confort come dimostrano le sospensioni che affrontano senza problemi i fondi stradali sconnessi. All'interno, ad eccezione del comando del cambio e della presenza di una leva tradizionale per il freno a mano (nella Mild Hybrid è elettrico con comando a pulsante) resta intatta l'atmosfera accogliente e 'giovane' delle altre Grande Panda in cui spiccano l'abitabilità per passeggeri e lo spazio bagagli (il vano di carico supera i 410 litri).

Previsti gli allestimenti Pop (con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale Tft da 10 pollici e supporto per lo smartphone al posto dell'infotainment); Icon (che rappresenta il passo in avanti in termini di estetica e connettività digitale) e La Prima che è la declinazione più ricca con finiture esclusive che enfatizzano lo stile originale della Grande Panda. I prezzi, senza promozione di lancio, spaziano da 17.900 a 22.400 euro. In arrivo anche la variante Business pensata per le flotte che potranno beneficiare, oltre che del prezzo accessibile, della semplicità costruttiva perfettamente equilibrata con l'high tech.