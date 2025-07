Fiat Mobi, in Brasile cresce ancora la reginetta del segmento A. Per il 2026 più potenza, interventi estetici e nuove dotazioni

Con una quota di mercato del 46.9% che la vede leader tra le hatchback di segmento A (dati di giugno 2025) la piccola Mobi svolge un importante ruolo nella presenza di Fiat in Brasile, dove - va ricordato - il modello Strada è il più venduto in assoluto. . E con l'edizione 2026 Mobi si presenta ancora più competitiva e vicina alle richieste del mercato soprattutto in termini di qualità della vita a bordo e di prestazioni. Fiat è intervenuta sugli interni sono stati rinnovati con un nuovo design e una distribuzione intelligente dei vani portaoggetti, essenziali per l'uso quotidiano. Mobi, in entrambe le varianti ( Like e Trekking) il cruscotto è stato ridisegnato ed è presente un nuovo volante, oltre a migliorati pacchetti opzionali che offrono una migliore ergonomia e praticità. Di serie la consolle centrale ospita il sistema multimediale da 7 pollici con touchscreen e mirroring wireless per Android Auto e Apple CarPlay. Sono presenti anche la connettività Bluetooth, ingresso l'USB, il sistema di riconoscimento vocale e - infine - la predisposizione radio Con l'Essential Pack, Mobi Like può essere completata con fendinebbia, comandi di apertura del bagagliaio e del serbatoio, cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza e un rivestimento del bagagliaio più ampio.

Per la versione Trekking, il Top Pack include tutti gli optional disponibili nell'Essential Pack e in aggiunta sensori di parcheggio posteriori, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e cerchi in lega da 14 pollici in Ghana Black. Va sottolineato che nella Trekking sono presenti di serie freni con Abs, controllo di stabilità, controllo di trazione, assistenza alla partenza in salita, sensore di pressione pneumatici, sterzo elettrico e regolazione dell'altezza dei fari e volante. Con il nuovo motore Firefly, 1.0 Mobi Like e Mobi Trekking dispongono ora fino a 75 Cv e 105 Nm di coppia, con un aumento - se si utilizza l'etanolo - del 10% L'accelerazione da 0 a 100 km/h è ora di 14,7 secondi e la velocità massima è di 164 km/h, con un miglioramento di 12 km/h. A livello di consumi Fiat Mobi modello percorre fino a 10,6 km/litro in autostrada e 9,8 km/litro in città, utilizzando l'etanolo, e 15,1 km/litro in autostrada e 14,0 km/litro in città, utilizzando la benzina.

In Brasile Fiat è uno dei costruttori che partecipano al Programma Auto Sostenibile del Governo Federale, varato per promuovere il rispetto ambientale e la riduzione dei consumi. Il Programma prevede l'esenzione dall'IPI (Imposta sulla Proprietà Industriale) sui modelli compatti prodotti in Brasile che vantano un' alta efficienza energetica e ambientale. E' Mobi è uno dei modelli idonei a utilizzare gli incentivi di questa iniziativa. Sviluppata nello stabilimento Stellantis Automotive di Betim, Minas Gerais e arrivata sul mercato nel 2016, la berlina entry-level di Fiat Mobi usufruisce anche di un'ulteriore evoluzione estetica che la rende ancora più moderna