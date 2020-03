500, la Nuova è solo elettrica. La regina delle citycar cresce è pronta a stupire ancora

MILANO - «È una novità epocale, la bandiera di una rivoluzione. Entro l’estate sarà venduta in Europa, dal prossimo anno anche in Brasile e siamo pronti a portarla in Usa, specie in California». Il responsabile globale di Fiat, Olivier François, presenta così la 500e che a Ginevra sarebbe stata la stella del Salone e che invece si è svelata a Milano. Debutto alla Triennale per la versione full electric della citycar glamour: un segnale di solidarietà alla città ferita. «Ginevra si è fermata ed è stato un brutto colpo - spiega François - ma abbiamo pensato che Milano non si ferma e l’Italia non si ferma. Abbiamo deciso con il sindaco Sala, che ha già prenotato una 500e, di fare qui la presentazione per spostare un’attenzione positiva sulla città. Anche Fiat non si ferma. Ripartiamo da un’auto tutta nuova, molto importante, un simbolo di speranza come fu la prima serie nel dopoguerra. Ora però chiedo al governo e ai comuni un’accelerata agli investimenti per elettrificare il Paese. Infrastrutture e incentivi sono indispensabili».



Da giugno, dopo le pre-serie, la 500 a zero emissioni nascerà sulla piattaforma modulare realizzata a Mirafiori. La terza generazione torna a casa, dove il “cinquino” nacque nel 1957, mentre tredici anni fa la produzione era stata spostata a Tychy, in Polonia. Il design conserva gli stilemi iconici, ma le dimensioni sono cresciute di 6 cm in lunghezza (3,63 metri) e in larghezza (1,70); cresciuto di 2 cm anche il passo, per una migliore abitabilità. Nel frontale il logo Fiat è sostituito dalla scritta 500, i proiettori circolari sono divisi dal cofano che ospita la “ciglia” superiore dei Led diurni. Nuovi anche i fanali posteriori. Il motore, sistemato davanti, eroga 118 Cv ed è alimentato da un pacco-batteria agli ioni di litio da 42 kWh (sotto al pianale per un buon bilanciamento) che garantisce 320 km d’autonomia nel ciclo Wltp e fino a 400 nell’impiego urbano. Velocità massima limitata a 150 km l’ora. Come in tutte le elettriche lo sprint da 0 a 100 è entusiasmante: 9”, quasi fosse un’Abarth. E per raggiungere i 50 km/ora bastano 3,1”. Un fulmine. Ricarica a corrente alternata (fino a 11 kW) o continua (85 kW). In poco più di mezz’ora si rigenera l’80% dalle colonnine pubbliche, e bastano 5 minuti per recuperare 50 km d’autonomia. Con la Smart Wallbox da 7,4 kW, novità esclusiva di Fca, la ricarica alla presa domestica si effettua in 6 ore con la normale fornitura di corrente.

L’abitacolo della 500e è totalmente rivoluzionato rispetto al modello endotermico, all’insegna della digitalizzazione. Dall’ampio display centrale con schermo da 10,3” si governano le principali funzioni. Il sistema multimediale Uconnect 5 basato sul sistema Android e compatibile con Apple CarPlay ha comandi vocali. Nuovi il volante e la plancia. I tasti “a pianoforte” sono rimasti per il climatizzatore. I rivestimenti utilizzano il filato Seaqual con plastica riciclata ed eco-leather al posto della pelle. «Abbiamo come testimonial Leonardo Di Caprio - svela con orgoglio François – ed è come avere il Papa al battesimo di un figlio. Lui è un militante, uno tra gli attivisti ecologici primi al mondo». Proprio alla fondazione della stella di Hollywood andrà il ricavato di un’asta che mette in palio le versioni esclusive firmate da Armani, Bulgari e Kartell, in bella mostra al debutto milanese.

La 500e, presentata in versione Cabrio, prevede modalità di guida Normal, Range (con recupero energetico in frenata e al rilascio dell’acceleratore: si guida con un solo pedale) e Sherpa. Quest’ultima è impostata per il minor consumo possibile intervenendo su vari parametri: limita lo sprint e la velocità a 80 km l’ora, disattivando anche il climatizzatore e il riscaldamento dei sedili per preservare energia. Il prezzo, al lordo degli incentivi, è di 37.900 euro nella versione di lancio “La Prima”, già ordinabile. Seguirà - dal 4 luglio - la variante berlina con tetto rigido. La 500 elettrica è all’avanguardia anche sotto il profilo della sicurezza, con sistemi di guida autonoma di livello 2: dall’Intelligent Adaptive Cruise Control che gestisce lo “stop & go” automatico in coda alla frenata autonoma se all’improvviso compaiono un ciclista o un pedone; la telecamera frontale controlla, anche lateralmente, gli spazi circostanti e il Lane Centering mantiene la vettura a centro carreggiata, correggendo le distrazioni.

C’è lo Speed Assist che legge i segnali suggerendo di rispettare i limiti, mentre l’Urban Blind Spot controlla gli angoli ciechi e l’Attention Assist percepisce la stanchezza e invita il guidatore a una sosta. Possibile il controllo remoto delle funzioni e una melodia a piacere (non i soliti sibili) avvisa i pedoni quando arriva la vettura. Dotazioni da ammiraglia, tutte di serie sulla versione di lancio che prevede cerchi in lega da 17” e proiettori full Led.