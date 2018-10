Fiat, nuova Collezione per 500. Un guardaroba sempre più fashion con la versione autunnale

TORINO - Il tempo dell’autunno è anche il tempo dei cambiamenti. Come quello di Fiat 500, che trasforma nuovamente il suo guardaroba, elaborando una versione autunnale dell’edizione Collezione. Una versione che si differenzia dal resto della gamma per la ricercatezza degli interni e i particolari accostamenti di colori all’esterno e non solo.

Ma la 500 Collezione celebra pure una vettura di grande successo, che dopo molti anni di onorata carriera, è ancora in grado di battere ogni record di vendita. Infatti, nell’undicesimo anno di vita, ha toccato le 142.000 unità (Abarth incluse). Confermando non solo di essere una vettura forte nel segmento A in Italia e in Europa, ma pure nel resto del mondo. Un punto di riferimento per chi ama distinguersi.

Ecco perché la nuova Fiat 500 Collezione ha tutte le carte in regola per fare davvero la differenza. Come l’abbinamento a contrasto tra Bordeaux Opera e Grigio Carrara, che da vita al bicolore denominato “Brunello”. In realtà non è l’unica opzione a disposizione. Perché la compatta citycar può pure vestirsi solo di tinta unita. Come dimostra la gamma di colori Bordeaux Opera, Grigio Carrara, Nero Vesuvio e l'inedito Grigio Cortina, all'esordio su questa serie speciale.

Le modanature cromate sottolineano il fascino della piccola torinese. Stessa lavorazione riservata al logo "Collezione". Di serie i cerchi in lega da 16 pollici e, come per le edizioni passate, la disponibilità di scegliere tra il modello “berlina” e quello cabrio. In ogni caso, sulla versione “chiusa” è di serie il tetto in vetro.

La fantasia che realizza gli esterni non ha certo lasciato al caso gli interni. A bordo è nuovamente la “dipendenza” dal fare tendenza il tratto che qualifica la 500 Collezione. Così la livrea dei sedili si presenta in gessato nero e bordeaux, con la lunetta superiore in vinile nero e il logo 500 ricamato bordeaux. Sulla plancia, realizzata dello stesso colore della carrozzeria, si palesa la medesima linea color rame che ritroviamo all’esterno. I tappetini neri hanno la firma "Collezione" ricamata in tinta bordeaux.

A richiesta l’auto può essere corredata con radio Uconnect 7" HD LIVE, con il navigatore integrato di provenienza Tom Tom, senza contare la connettività offerta da Apple CarPlay e Android Auto.

Quanto ai motori della nuova 500 Collezione, la scelta è comprese tra due propulsori a benzina, naturalmente omologati Euro 6d-Temp: il collaudato 1.2 69 cv, disponibile anche con la doppia alimentazione benzina e GPL, oltre alla possibilità di essere accoppiato al cambio robotizzato Dualogic con paddle al volante; e il motore TwinAir, bicilindrico da 0.9 litri e 85 cv di potenza massima. Un parco motori noto, ma soprattutto affidabile. I prezzi partono da 16.850 euro.