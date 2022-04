Fiat, nuovo Ulysse: il salotto su quattro ruote è più grande e solo elettrico

TORINO - Ulysse è stato, fino al 2010, il monovolume Fiat destinato alle famiglie e alle comunità. Ora torna in scena con un body più grande (mutuato dal commerciale Scudo) e un'anima totalmente green: E-Ulysse è infatti il secondo veicolo del brand torinese di Stellantis a zero emissioni. Un altro passo verso la mobilità sostenibile.

"Guarda al futuro e nasce dalle richieste dei clienti – spiega Eric Laforge, responsabile LCV per l'Europa - offrendo soluzioni ideali per diversi tipi di utilizzo in ambiente urbano ed extraurbano. Abbiamo due soluzioni di batterie, da 50 e 75 kWh, per percorrenze fino a 330 km". La versione più prestazionale (100 kW, 136 Cv e 260 Nm di coppia) raggiunge i 130 km/h. Dotato di serie del sistema fast charge da 100 kW, può ricaricare all’80% la batteria in 45 minuti. Per la ricarica domestica e pubblica sono utilizzabili il cavo trifase Mode 3 da 11 kW e le Wallbox by Mopar.

Prodotto sulla piattaforma multienergy del gruppo nello stabilimento di Hordain, in Francia, il nuovo “people mover” si propone come veicolo ideale non tanto per i privati (che comunque possono apprezzarne la versatilità, ad esempio per una vacanza collettiva) quanto per i servizi di trasporto tipo shuttle Vip e hôtellerie, grazie alla disponibilità di 7 o 8 posti.

"E-Ulysse – aggiunge Laforge – è il paradigma dell’ospitalità italiana, con quella configurazione interna simile al salotto di un club". La versione più lussuosa, Lounge, sfoggia anche un ampio tetto panoramico in vetro con due pannelli dalla superficie totale di 1 mq. Due strisce di led garantiscono una rilassante illuminazione dell’ambiente. Comode le 5 poltrone nella parte posteriore, con un doppio tavolino pieghevole a disposizione. Tutti i sedili sono montati su binari, si spostano facilmente e si possono rimuovere (12 le configurazioni). Il volume di carico è di 4.200 litri nella versione standard e 4.900 nella Long (900 e 1.500 litri con tutti i posti occupati) ed è possibile ospitare oggetti lunghi fino a 3,5 metri.

Nonostante le dimensioni imponenti (5,3 metri di lunghezza) E-Ulysse è maneggevole anche in città e si guida come una normale vettura. Inoltre l'altezza inferiore a 1,90 metri consente l'accesso in tutti i parcheggi, compresi quelli sotterranei, mentre l'assenza di emissioni garantisce l'accesso alle zone Ztl dei centri urbani.

La posizione rialzata del sedile di guida garantisce una visibilità ottimale. Il comfort è incrementato dalle quattro sospensioni a ruote indipendenti con molle a rigidezza variabile. Sul fronte della sicurezza, ricca la dotazione di Adas: dal Traffic Sign Recognition che tramite la telecamera riconosce i segnali riportandoli sul display, al Lane Departure Warning che avvisa se stai andando fuori corsia, al Side Blind-Spot Alert che monitora gli angoli ciechi posteriori. Inoltre il Forward collision warning esplora il percorso e avverte se c'è pericolo di collisione con altri veicoli o pedoni (l'Active Emergency Brake Control frena comunque in modo autonomo in situazioni d'emergenza). Preziosa la Rear-view Camera che fornendo un’immagine a 180° intorno al veicolo semplifica le manovre di parcheggio. L'infotainment offre tre livelli di radio integrata. Al top c'è uno schermo touch da 7” con funzioni Apple Car Play e Android Auto e servizio Connect Nav fornito da Tom Tom.

Il prezzo del nuovo E-Ulysse, già ordinabile, è di 48.032 euro senza tasse, 59.500 chiavi in mano (53.770 e 66.500 la Lounge) ma il veicolo accede agli incentivi fino a 6mila euro con rottamazione destinati alle elettriche. Previste formule di rateizzazioni di 499 euro al mese.

Il veicolo commerciale "gemello", E-Scudo, ha le stesse dimensioni e le stesse tecnologie. Destinato al trasporto merci, è declinato in varie conformazioni in base agli usi previsti. Prezzi da 36.550 euro. Ma in questo segmento di mercato la transizione ecologica è più lenta, per questo lo Scudo è disponibile anche in una versione "tradizionale" con motore Diesel, che parte da 25.450 euro. " Un veicolo per il lavoro – conclude Laforge – molto confortevole e attento alle esigenze. Noi stiamo dalla parte dei professionisti che utilizzano i nostri veicoli, compreso il Ducato, e li abbiamo sostenuti anche nei momenti difficili della pandemia".