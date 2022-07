Fiat Panda City Life, vera democratizzazione dell’ibrido. Con il 1.0 FireFly 70 cv Mhev, è l’elettrificata accessibile

TORINO - Grazie alla motorizzazione 1.0 FireFly 70 Cv Hybrid, Panda City Life (come tutte la altre versioni in gamma) rappresenta l’offerta più democratica e accessibile nell’ambito dei modelli elettrificati, con omologazione ibrida. Nuova Panda rappresenta tra l’altro la naturale evoluzione di un’invenzione che in oltre 40 anni di vita è sempre stata sinonimo di simpatia, semplicità d’uso e versatilità. Panda - ricorda Fiat nella sua nota - è tutto questo e anche qualcosa di più: un’ auto che è anche un brand ricco di valenze razionali ed emotive, simbolo della libertà di viaggiare ma anche un prodotto entrato nella memoria collettiva al pari di altri oggetti nati dalla creatività italiana: dalla Fiat 500 alla Vespa Piaggio, dalla Moka Bialetti al Cubo di Bruno Munari. Dal 1980 ad oggi l’iconica city-car Fiat ha saputo conquistare il cuore di tutti, diventando l’ auto dei record di vendita.

Un successo a cui hanno contribuito le tante serie speciali che sono state lanciate in questi anni per esplorare territori inusuali per una city-car. E che hanno accompagnato Nuova Panda alla attuale piena maturità compiendo un ulteriore salto in tema di rispetto dell’ambiente, tecnologia, distintività, divertimento e funzionalità per le quali, da sempre, Panda primeggia con soluzioni ingegnose che consentono a questa vera e propria ‘scatola magicà di evolvere negli anni, pur rimanendo sempre fedele a se stessa. Le versioni Panda e City Life rappresentano la porta d’ingresso alla gamma, vetture vettura accessibile ma ricca di soluzioni intelligenti che consentono di soddisfare qualunque tipologia di viaggio o trasferimento. In particolare l’allestimento Panda City Life è la vera novità di questo mondo, la versione centrale della gamma che soddisfa coloro che ricercano in una city-car il miglior rapporto tra prezzo e sostanza di prodotto, senza per questo rinunciare a uno stile accattivante e distintivo.

Il design della Panda City Life è caratterizzato dai nuovi specifici paraurti, dai codolini parafango, dagli inserti nelle minigonne e dai nuovi cerchi Life da 15 pollici che si sposano perfettamente con i numerosi elementi neri a contrasto offerti di serie: dalle barre longitudinali alle fasce protettive laterali, dalle calotte degli specchi alle maniglie esterne. La caratterizzazione urban-chic è evidente anche nell’abitacolo con sedili in tessuto bi-colore grigio e la plancia di colore antracite, il climatizzatore manuale e la Radio DAB Mobile con il Bluetooth 2.1, l’apposito supporto per smartphone installato sulla plancia e i comandi al volate. A richiesta la nuova radio Touchscreen da 7 pollici con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto e alloggiamento per smartphone.