Panda Connected by Wind, la best seller Fiat si trasforma in un hot-spot a 4 ruote

MILANO Ci voleva Fabio Rovazzi per inventare il testimonial condiviso, mettendo d’accordo due realtà dal carattere completamente diverse, ma accomunate dallo spiccato orientamento verso i giovani come la Panda, inossidabile e accessibile regina delle city car, e Wind, protagonista di primo piano nel mondo del “sempre connessi”. A propiziare il “matrimonio impossibile” tra la Fiat, gelosa custode della sua vulcanica creatività, e l’operatore di telefonia che aspirava a legare la propria immagine al poliedrico protagonista del web è stato lo stesso youtuber (ma anche cantautore, regista, attore, oltre che fenomeno mediatico) nato 25 anni fa nel quartiere milanese di Lambrate, il quale ha raccontato che al pranzo organizzato per mettere attorno allo stesso tavolo i due potenziali partner il numero uno del marchio Olivier François si presentò senza nascondere lo scetticismo sulla fattibilità dell’operazione.



Scetticismo smentito dai fatti proprio grazie a un’idea di Rovazzi, capace di trovare la quadra su un terreno soddisfacente per entrambi i partner, con una soluzione oggi immediatamente riconoscibile negli showroom della Fiat per la livrea bianca e nera vivacizzata dai dettagli arancioni (come i gusci dei retrovisori) che richiamano il colore istituzionale del partner telefonico il cui nome appare sul badge posizionato sul montante centrale: è la Panda Connected by Wind, serie speciale realizzata sulla base dell’avventurosa versione City Cross con il motore 1.2 da 69 cv. Disponibile a partire da 9.950 euro con finanziamento, la serie speciale che celebra una doppia ricorrenza (i 120 anni Fiat e i 20 di Wind in Italia) si caratterizza per la presenza di un router wi-fi portatile al quale è possibile connettere fino a 15 diversi dispositivi e che consente la navigazione veloce secondo la standard 4G/4.5G.

A completare il sistema denominato Windpack concorre il supporto da inserire nella presa dell’accendisigari di bordo che consente di staccare facilmente il router per utilizzarlo anche fuori dall’auto. Nell’offerta Fiat/Wind sono compresi 50 GB mensili di traffico per il periodo di un anno, trascorso il quale il cliente può prolungarne la validità al costo di 14,99 euro mensili, continuando così a usufruire di quella che Luca Napolitano, responsabile Fiat e Abarth per l’area Emea, ha definito una «connettività in puro stile Fiat, e cioè semplice, intuitiva e generosa». Operazione supportata anche con uno sport di divertente intelligenza firmato sempre da Fabio Rovazzi, che ha voluto ringraziare Fiat per «la possibilità di scrivere gli spot, una libertà per me fondamentale».