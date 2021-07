Fiat Professional, arriva il nuovo Ducato: si rafforza la sua leadership. In gamma debutto motori 2.2 e doti automobilistiche

TORINO - In attesa della prova dinamica, prevista per la metà di luglio Fiat Professional ha presentato alla stampa nazionale e internazionale il nuovo Ducato. A fare gli onori di casa Eric Laforge, head of LCV enlarged Europe di Stellantis che, in una web conference itinerante, ha dialogato con una testimonial di eccezione Cristina Bowerman chef stellata di un noto ristorante nel cuore di Trastevere a Roma. Ducato compie quarant’anni e li celebra da leader del Mercato, in quanto è Il veicolo commerciale leggero più venduto in Europa nel 2020 con circa 150.000 unità vendute (in progresso dell’8% rispetto al 2019). Lo fa aggiungendo alle sue qualità un design ancora più personale, livelli di confort e finitura degni di un’ auto di fascia alta, e soprattutto portando al debutto una moderna gamma di motori diesel 2.2 riprogettata per rispettare l’ambiente e ridurre i costi di gestione. Il look è rimasto quello familiare e rassicurante di sempre, ma evoluto in dinamicità ed eleganza. Ne sono un esempio i nuovi proiettori con tecnologia Full Led ad alte performance (30% in più di luminosità) e una sezione inferiore dedicata al guida luce a Led che fa evolvere la ‘firmà luminosa di Ducato.

Presenti anche gli indicatori di direzione con guida luce a Led che si accendono a scorrimento, un effetto molto utilizzato nelle auto e al debutto in un veicolo commerciale. ll rinnovamento degli esterni coinvolge l’ampia calandra, e la nuova piastra protettiva sotto al frontale - in perfetto stile crossover - elementi che si aggiungono al nuovo badge Fiat che sottolinea l’appartenenza al marchio italiano e la produzione nello stabilimento di Atessa. La cabina del nuovo commerciale di Fiat Professional evidenzia una vera ‘rivoluzionè finalizzata a migliorare - oltre che la praticità di utilizzo - la qualità del lavoro e della vita a bordo. Con il Keyless Entry and Go è ad esempio possibile aprire e chiudere le porte della cabina e del vano di carico e avviare il motore senza azionare fisicamente la chiave. Apprezzabile anche la presenza del freno di stazionamento elettrico che elimina l’ingombro della leva in cabina e facilita gli spostamenti. O ancora dell sedile centrale abbattibile di tipo Eat and Work che diventa un comodo tavolinetto per lavorare o fare uno spuntino. Spicca anche il volante di diametro ridotto di tipo automobilistico con comandi integrati nelle due razze, che rende unica l’esperienza di guida. Le nuove imbottiture dei sedili (che hanno anche un look più moderno) offrono più spazio e comodità, e chi lavora con Ducato non può non apprezzare la nuova configurazione interamente digitale della strumentazione interna, grazie al Full Digital Cockpit in grado di restituire con immediatezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio, dalla navigazione 3D agli ausili alla guida.

Il tutto offre un elevatissimo grado di flessibilità grazie alla riconfigurabilità e alla interazione con il sistema di infotainment Uconnect, per adattarsi al meglio alle richieste del guidatore. A questo si aggiungono le nuove interfacce con schermi fino a 10,1 pollici, una navigazione che incorpora mappe TomTom 3D e interfaccia Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless. Previsto che il livello con radio la UConnect 7 pollici sempre con interfaccia wireless Apple Car Play/Android Auto. Un importante miglioramento delle qualità di guida, e quindi dell’affaticamento, deriva dalla presenza in tutta la gamma Ducto del nuovo servosterzo elettrico che aggiunge precisione e maneggevolezza in ogni condizione di marcia ed in ogni condizione di carico. In termini di performance, Nuovo Ducato rinnova completamente la gamma dei motori offrendo soluzioni sviluppate secondo le normative Euro 6D-Final e ampliando la gamma disponibile con omologazione Heavy Duty. Si tratta dei turbodiesel Multijet3 di 2,2 litri, basati sulla nuova architettura H3 Power, sviluppata da Stellantis per Fiat Professional e prodotta a Pratola Serra in provincia di Avellino. Queste moderne unità sono molto efficienti (grazie al peso ridotto e alla diminuzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino a -7%), molto affidabili (fino a 300mila km) e infine molto confortevoli grazie alla maggiore elasticità e alla minore rumorosità.

Sono previsti 4 livelli di potenza (120, 140, 160 e 180 Cv) e 2 trasmissioni, quella manuale a 6 marce disponibile per tutti i motori e quella automatica a 9 rapporti per i livelli di potenza 140, 160 e 180 Cv. La gamma Heavy Duty, a disposizione sui tre livelli di potenza più elevati, con cambio manuale ed automatico, completa l’offerta di motori disponibili, mantenendo la stessa coppia delle versioni light duty, già best in class con i 450 Nm del motore più potente. Nuovo Ducato è inoltre il primo Large Van con guida autonoma di livello 2, in quanto offre un range completo di ADAS) sia per la marcia che per le manovre. Dal controllo della velocità a quello della frenata per gli ostacoli improvvisi come pedoni e ciclist fino ad arrivare al cruise control adattativo con funzione stop and go, al mantenimento della corsia e al traffic jam assist. L’utilizzo combinato di questi tre ultimi ADAS permette al nuovo Ducato di raggiungere il livello 2 di guida autonoma con cui il veicolo ‘affiancà il guidatore.