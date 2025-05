Fiat Professional rivoluziona la micromobilità con Tris, il primo veicolo elettrico a tre ruote

Fiat prosegue il suo percorso verso una mobilità sostenibile con il lancio di Tris, veicolo elettrico a tre ruote. Primo modello a tre ruote nella storia del marchio, punta a svolgere un ruolo chiave nella sua espansione globale, con un focus particolare in Africa e Medio Oriente. «Tris - spiega Olivier Francois, ceo di Fiat e chief marketing officer globale di Stellantis - è molto più di un nuovo veicolo: è una svolta nel modo in cui pensiamo la mobilità urbana. Nato dalla creatività italiana del Centro Stile e progettato per rispondere alle esigenze della vita quotidiana. Con la crescita delle città e l'urgenza di soluzioni di trasporto pulite e accessibili, abbiamo visto un'opportunità per offrire qualcosa di radicalmente semplice e profondamente utile.

Tris risponde a questa necessità offrendo ai lavoratori indipendenti, alle piccole imprese e alle comunità svantaggiate uno strumento conveniente e a zero emissioni per crescere. Con il debutto in Medio Oriente e Africa, Tris è pronto a trasformare la mobilità dell'ultimo miglio, aprendo nuove porte all'inclusione sociale e all'emancipazione economica. E crediamo che il suo potenziale vada ben oltre: l'Europa potrebbe essere la prossima tappa, perché questa soluzione intelligente e sostenibile parla un linguaggio universale».

Il nome Tris simboleggia le tre ruote del veicolo, il suo design modulare e la distintiva firma luminosa a tre led. Il veicolo professionale, prodotto in Marocco, è progettato per una vasta gamma di applicazioni: dalla logistica urbana alla consegna dell'ultimo miglio, fino a servizi mobili e trasporti essenziali. Grazie alle sue dimensioni compatte, al motore elettrico e al design adattabile, è la soluzione ideale per ambienti urbani congestionati e aree in rapida espansione nei mercati emergenti.