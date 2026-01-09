Qubo L, il veicolo tuttofare firmato Fiat è anche sette posti. La gamma motori comprende versioni diesel, benzina ed elettrica

Fiat presenta nuovo Qubo L, un veicolo progettato per offrire comfort e praticità e disponibile con un'ampia gamma motori a un prezzo di listino che parte da meno di 22mila euro. L'arrivo presso i concessionari italiano è fissato per il mese di aprile. Disponibile in due versioni, Qubo L può accogliere a bordo da cinque o sette persone, in quest'ultimo caso con tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila, con 144 possibili combinazioni di seduta. Sono tre gli allestimenti (Pop, Icon e La Prima) e per la personalizzazione, Qubo L sarà disponibile nei colori di carrozzeria Bianco Gelato, Nero Cinema, Verde Foresta e Blu Riviera.

La praticità di Qubo L è enfatizzata dall'ampio portellone posteriore, che semplifica notevolmente il carico e lo scarico di attrezzature ingombranti, che si tratti di attrezzatura da campeggio, attrezzature sportive o bagagli per la famiglia. La gamma motori è ampia e comprende anche una variante diesel, con cambio automatico da 130 cv o manuale da 100 cv o 130 cv, a cui si affianca un'opzione benzina da 110 cv.

Con un'autonomia fino a 900 km con un pieno di carburante, il Qubo L sarà disponibile in variante elettrica da 136 cv, solo per la versione a 5 posti. Infine, tra le tecnologie di bordo spicca il Grip Control, che regolando la risposta del motore e ottimizzando la trazione, garantisce maggiore stabilità e controllo, consentendo di guidare con sicurezza su sentieri fangosi, strade innevate o ghiaia.