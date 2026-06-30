Fiat regina della micromobilità green: la lineup Topolino si arricchisce con quattro novità

In un momento in cui la micromobilità si sta rapidamente affermando come megatrend globale, Fiat si mette alla guida di questa trasformazione, non solo attraverso singoli prodotti, ma con una precisa strategia. Protagonista di questa visione è Topolino: semplice, completamente elettrico e accessibile, dal 2025 questo quadriciclo ha conquistato la leadership europea nel mercato nel suo segmento, con uno share del 28% che in Italia sale al 35%. E il trend positivo continua: il secondo trimestre del 2026 si appresta a registrare il record assoluto di ordini per Topolino, con un incremento del 30% rispetto al 2025.

Il successo di Topolino ha anche dato un impulso significativo alla transizione energetica, portando il mix di veicoli elettrici nelle microcar ben oltre il 60%, la percentuale più alta di qualsiasi segmento automobilistico in Europa.

Lanciata due anni fa, Topolino ha al suo attivo oltre 40mila unità vendute in Europa. Ma oggi ci sono delle novità, presentate a Roma da Olivier François, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis. Si tratta di nuove interpretazioni di design: il nuovo colore Corallo, la nuova carrozzeria Dolcevita, Topolino Sport e la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition. Ognuna rafforza le diverse personalità del modello, trasformandolo in una soluzione di mobilità pratica e al contempo in una potente dichiarazione di stile di vita e design, capace di generare un forte coinvolgimento e di conquistare un pubblico eterogeneo.

In particolare, la versione Sport vuole parlare ai più giovani con la sua dotazione di serie delle casse Monster. Per questa divertente e ammiccante Topolino, Fiat ha infatti collaborato con l'iconico innovatore nel settore audio per creare Monsterlino: altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per Topolino. Fissati magneticamente al veicolo e facilmente rimovibili al termine del viaggio, gli altoparlanti possono essere collegati anche a uno smartphone, estendendo l'esperienza oltre l'auto.

Ampliando ulteriormente la sua visione oltre la mobilità personale, Fiat ha presentato anche una nuova evoluzione di Tris, il primo veicolo a tre ruote del marchio. Sviluppato come progetto globale, Tris risponde alla crescente domanda di trasporto efficiente e sostenibile per l'ultimo miglio. Partendo dalle sue applicazioni funzionali, Tris adesso si arricchisce di nuovi orizzonti lifestyle con il concept Dolcevita, ispirato all'eleganza a cielo aperto della Riviera italiana e progettato per ambienti dedicati all'ospitalità e al tempo libero.

Nell'ambito dell'evoluzione di Tris, Fiat ha anche avviato una collaborazione con Caffè Vergnano, la più antica torrefazione italiana a livello nazionale, per sviluppare nuove soluzioni di street coffee, in continuità con il progetto del Caffè Vergnano 1882, che porterà lo spirito della Dolce Vita e il tocco italiano nelle città di tutta Europa.

Al centro della visione per il futuro si trova anche il concept Multiplina: una reinterpretazione audace e socialmente rilevante della leggendaria Fiat 600 Multipla del 1956. Concepito come l'anello mancante tra una Topolino e un'autovettura, il concept introdurrà una soluzione che massimizza l'efficienza dello spazio attraverso un'architettura intelligente e incentrata sull'uomo.

Insieme, Topolino, Tris e la visione del futuro rappresentano i tre pilastri complementari dell'ecosistema di micromobilità di Fiat. Dalla mobilità personale alle applicazioni professionali, dagli spostamenti quotidiani alle esperienze lifestyle, Fiat sta costruendo un sistema completo e accessibile, radicato nella semplicità, nell'ingegnosità e nell'inconfondibile stile italiano.