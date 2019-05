Fiat rinnova gamma 500 con inedite versioni Star e Rockstar: una elegante, l'altra dinamica e grintosa

ROMA - A dodici anni dal suo “ritorno” Fiat 500 è ancora più vitale - visto che continua a stupire l'Europa con vendite da record - e oggi ancora più elegante, raffinata e tecnologica. Arriva negli showroom la nuova gamma Fiat 500 che si arricchisce di aggiornamenti importanti, tra cui spiccano le due nuove versioni top di gamma Star e Rockstar destinate a una clientela giovane e sofisticata.

Lanciata nel 1957 e rinnovata nel 2007, l'intramontabile Fiat 500 ha prima “motorizzato” l'Europa e poi rivoluzionato la categoria delle city-car offrendo livelli di stile e innovazione tecnologica mai visti prima in questo segmento. La nuova gamma - che potrà essere ammirata nei due “porte aperte” nei weekend del 18 -19 e 25 - 26 maggio - è disponibile con finanziamento a partire da 9.950 euro e oggi è ancora più semplice da scegliere.

Infatti, partendo dalla Pop - la porta di ingresso al mondo 500 - il cliente può subito scegliere tra due anime ben distinte: quella più mirata all'eleganza e quella più sportiva. La prima anima è declinata nel raffinato allestimento Lounge, che trova la sua massima espressione nella nuova versione Star mentre l'anima più sportiva si ritrova nella grintosa 500 Sport e nella nuova e ancora più dinamica Rockstar. Ricchissima la dotazione di serie di entrambe le due nuove versioni, tra cui si segnala la radio Uconnect 7 pollici HD Live touchscreen - con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto - che rende ogni viaggio un'esperienza unica e coinvolgente.

Inoltre, da oggi questo sofisticato sistema d'infotainment è standard anche sulla 500 Lounge e sulla 500 Sport che, inoltre, si presenta con nuove sellerie. La nuova gamma è completata infine dalla serie speciale 500 120 Anniversario, la versione celebrativa che si arricchisce, come standard, dell'impianto premium BeatsAudioT. Tutti gli allestimenti della nuova 500 sono disponibili nelle configurazioni berlina e cabrio mentre la gamma motorizzazioni propone i propulsori 1.2 da 69 cv (con cambio automatico Dualogic o cambio manuale), il Twin Air da 85 cv e il 1.2 GPL da 69 cv, entrambi con cambio manuale.

In particolare 500 Star, forte del grande successo riscosso dalla versione Lounge, propone un allestimento ancora più ricco ed elegante. Tra le maggiori novità vi è l'inedita vernice Bianco Stella, impreziosita da sfumature rosa, che si abbina ai dettagli cromati, ai cerchi in lega da 16 pollici e al tetto in vetro Skydome, tutti elementi offerti di serie, inclusi i fendinebbia.

Disponibile anche in Bianco Gelato, Grigio Carrara, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Bordeaux Opera, Grigio Colosseo, Blu Dipinto di Blu, Bianco Ghiaccio, 500 Star può essere ordinata con due combinazioni di colori interni, sabbia bianca e nero, e nell'inedita lavorazione Matelassé con dettagli in ecopelle e logo 500 ricamato bordeaux. Anche la fascia plancia può essere scelta nelle due inedite tinte sabbia bianca con finitura perlata e bordeaux opaca. Nel cruscotto spicca la strumentazione digitale con display 7 pollici TFT, il più ampio della categoria.

Grinta e innovazione sono invece le caratteristiche distintive della nuova Fiat 500 Rockstar, una versione dedicata a un cliente che vuole una vettura dalla personalità decisa, senza rinunciare ad un look ricercato. Lo stile unisce le caratterizzazioni estetiche della Sport come paraurti specifici, minigonne, tetto in vetro, cerchi da 16 pollici e finiture in cromo satinato.

Inoltre, per esaltare l'anima ricercata e sportiva della nuova versione Rockstar, è stato introdotto il nuovo colore esterno opaco Verde Portofino, che si aggiunge alle altre livree Bianco Gelato, Grigio Carrara, Rosso Passione, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Bordeaux Opera, Grigio Colosseo, Azzurro Italia, Bianco Ghiaccio.

Gli interni di 500 Rockstar rsono del tutto inediti: la fascia centrale dei sedili è ispirata ai gessati degli abiti, i fianchetti hanno dettagli grigi o blu e la parte superiore è in ecopelle nera. Come la Star, anche la 500 Rockstar adotta una plancia i due tinte: inedito verde scuro opaco (con dettagli giri) e satin graffite (con dettagli blu).

Completano l'abitacolo l'elegante batticalcagno cromato e il display 7 pollici TFT che fornisce tutte le informazioni utili al guidatore come i dati forniti da tachimetro, contagiri e trip computer oltre a quelle provenienti dal sistema Uconnect.