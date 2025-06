Fiat rinnova il Suv coupè Fastback. Il nuovo look è accompagnato da evoluzioni tecniche

Tempo di restyling di mezza età per la Suv coupé Fiat Fastback, prodotta in Brasile dal 2022 per i mercati dell'America Latina. Il modello 2026 della sport utility prodotta a Betim, presenta infatti un nuovo frontale, reso più accattivante da fendinebbia a Led e da nuove soluzioni estetiche. L'aggiornamento, accompagnato da novità tecniche, estetiche e per gli interni, è stata l'occasione per Stellantis anche per proporre novità analoghe sulla Abarth Fastback, versione pepata della cinque porte Fiat. Motori turbo, gamma con disponibilità di tecnologia ibrida, la Fastback 2026 è anche più sfiziosa: porta, infatti, al debutto il tetto panoramico in vetro con gli allestimenti Impetus e Limited Edition, oltre a una gamma di colori esterni ripensata.

La dotazione per la sicurezza comprende il pacchetto Adas a partire dalla versione Audace, che offre frenata automatica di emergenza, assistente di permanenza in corsia e commutazione dei fari, nonché caricabatterie a induzione per il cellulare, cruscotto completamente digitale e sistema multimediale fino a 10,1 pollici. Il sistema multimediale include Apple CarPlay e Android Auto senza fili. La versione Impetus T200 Hybrid presenta finiture esterne scure e nuove ruote in lega leggera da 18». La Limited Edition T270, che dispone di sedili a regolazione elettrica, sfoggia invece dettagli cromati e cerchi diamantati, oltre al nuovo paraurti, previsto invece come optional sulle Impetus. Per l'Audace T200 Hybrid nuovi pannelli porta in tessuto all'anteriore e cerchi diamantati da 17». Tra gli accessori a pagamento da segnalare la disponibilità del sistema di monitoraggio dei punti ciechi e della piattaforma di nuovi servizi connessi del veicolo.

«La Fastback ha rivoluzionato il segmento e, con un design dirompente, ha creato una tendenza per i nuovi Suv Coupé in Brasile - commenta Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per le Americhe -. Con le modifiche, il modello continuerà a offrire un design unico, spazio e comfort, molta tecnologia e una gamma di motorizzazioni versatili, comprese le versioni ibride che consentono l'accesso a una gamma più ampia di consumatori, essendo un successo di vendita e rendendo Fiat il leader in questa categoria».