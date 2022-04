Fiat, stile da Suv e prezzo da citycar per Mobi Trekking 2023. La compatta brasiliana è più hi-tech, ora ha anche Apple Carplay

Con un’iniezione di tecnologia e tante piccole novità estetiche la Mobi, la piccola citycar Fiat prodotta per il mercato Brasiliano, cresce d’appeal nella versione 2023 e con l’aggiornata ricca e hi-tech versione Trekking strizza ancor più l’occhio al mondo delle Suv. Tra le novità della model year, in vendita a breve nel Paese sudamericano a partire da 61.990 real (circa 10.650 euro), spiccano migliorie alle sospensioni, al cambio e all’efficienza del motore che hanno permesso di abbassarne i consumi, spiccano l’adozione su tutta la gamma del controllo di trazione, dell’hill holder che aiuta le partenze in salita tenendo frenata per qualche secondo la vettura dopo il rilascio del freno, la disponibilità del controllo di stabilità (ESC) e dei sistemi multimediali con Android Auto e Apple Carplay, esclusiva per la categoria proposta di serie sulla top di gamma Trekking.

Quest’ultima, inoltre, sfoggia un nuovo stile caratterizzato da grafiche specifiche che ne sottolineano lo spirito avventuroso e la propongono come alternativa di dimensioni ultracompatte alle Suv da città. La Mobi 2023 viene proposta in Brasile con un motore 1.0 Flex a 4 cilindri da 71 Cv di potenza massima nell’utilizzo a benzina che salgono a 745 Cv con il l’etanolo, accreditato di consumi medi di 13,5 km/l in città e 15 km/l nell’extraurbano, per un’autonomia per pieno salita a 700 km. Accoppiato di serie a un cambio automatico a 5 rapporti, il 999 cc della compatta Fiat garantisce velocità di punta di 151 km/h, con uno 0-100 km/h in 15,8 secondi, tempo che scende a 14 secondi quando la vettura marcia bruciando etanolo.

«Con cinque varianti colore, la Mobi 2023 - sottolineano da Fiat Brasile - presenta nuove grafiche su cofano, fiancate e adesivi posteriori che ne aggiornano il look moderno. La dose in più di stile e giovialità arriva con le barre longitudinali sul tetto, che ne aumentano l’altezza e rendono l’auto più imponente, oltre al tetto bicolore, coprimozzi dal design esclusivo, specchi neri, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e tessuti esclusivi con cuciture arancioni».