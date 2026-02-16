Fiat Topolino arriva in versione Corallo. Al debutto il rosso “marino”, il nuovo cruscotto digitale e un prezzo speciale

Più tecnologia e vivacità con la novità Fiat Topolino Corallo. Caratterizzata dalla particolare tonalità di rosso ispirata dagli splendidi omonimi organismi marini, l'ultima versione del quadriciclo elettrico della Casa italiana porta al debutto insieme alla tinta particolare anche un nuovo cruscotto digitale, più nitido rispetto al passato, cresciuto dai precedenti 3,5 pollici sino a 5,7 pollici. Lunga appena 2,53 metri, equipaggiata con una batteria da 5,4 kWh che assicura sino a 75 chilometri di autonomia, la Topolino può raggiungere 45 km/h di velocità massima.

Con questo allestimento esclusivo aumenta ulteriormente il suo appel, forte anche di una campagna promozionale che ne abbassa il prezzo da 9.990 euro a 9.150 euro. Cifra che scende ulteriormente in caso di acquisto dilazionato, sino a 7.650 euro. «Fiat è sempre stata il marchio dei colori - sottolinea un comunicato - e la nuova tonalità Corallo celebra questa identità con una tonalità calda, ottimista e baciata dal sole, inconfondibilmente italiana. Il colore Corallo aggiunge un tocco fresco ed emozionale alla palette di colori della Topolino. Una nuova espressione vibrante e gioiosa, pensata per rendere la città ancora più luminosa».

Nel dettaglio, la promozione con tasso Tan 8,99%, Taeg 13%, prevede uno sconto secco Fiat di 840 euro cui si aggiungono altri 1.500 euro di taglio del prezzo in caso di finanziamento erogato da Stellantis Financial Services. Cifra da restituirsi entro tre anni. La nuova Topolino Corallo può, quindi, essere acquistata versando un anticipo di 3.420 €, 35 rate mensili da 39 euro e una maxirata finale di 4.438,69 euro, pari al valore futuro garantito della vettura.