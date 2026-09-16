Topolino Dolcevita, arriva il piacere di guida en plein air. Fiat allarga la gamma del quadriciclo leggero

Fino ad ora esclusivo della versione Vilebrequin Collector's Edition della Fiat Topolino, il tetto apribile in tela viene offerto ad una platea maggiore di clienti con la versione Dolcevita del quadriciclo leggero italiano. Infatti, diventa un elemento distintivo di una nuova espressione di stile accessibile su questa variante Ispirata allo spirito spensierato della Dolce Vita italiana. Su questo allestimento la protezione ed il comfort rimangono quelle di un veicolo chiuso e a queste caratteristiche si affianca la possibilità di poter viaggiare en plein air.

La Topolino Dolcevita si aggiunge alle varie versioni della piccola elettrica di casa Fiat: dalla Corallo alla Sport, passando per la Vilebrequin. In questo modo segna l'evoluzione di un modello che mantiene intatto il suo DNA di mezzo elettrico semplice, accessibile ed italiano. Leader nel mercato dei quadricicli elettrici nel Vecchio Continente e protagonista assoluta nella categoria in Italia, dove detiene il 42,2 % di quota di mercato nei primi 8 mesi dell'anno, la Topolino, in concomitanza con il rientro a scuola, offre una speciale promozione dedicata alla versione Verde Vita, che è disponibile in pronta consegna a partire da 6.950 euro con finanziamento e rottamazione. L'offerta, valida fino al 28 settembre 2026, comprende 35 rate mensili da 39 euro, a fronte di un anticipo di 2.796 euro ed una rata finale di 4.394 euro (TAN fisso 8,99%, TAEG 13,47%).