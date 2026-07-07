Fiat, Topolino e Vilebrequin ancora insieme per una nuova Collector’s Edition

Tra le nuove versioni della Topolino, è senza dubbio la più elegante e mediterranea: Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition è una reinterpretazione contemporanea dello spirito della Costa Azzurra francese che introduce un’importante innovazione di prodotto per il quadriciclo elettrico del brand di Stellantis. Al centro della Topolino Vilebrequin c’è, infatti, una configurazione completamente nuova: una carrozzeria chiusa impreziosita da un tetto in tela apribile, che offre un’esperienza di guida in sintonia con il ritmo delle giornate estive e totalmente a emissioni zero.

Prodotta in una tiratura molto limitata di 200 unità tra Italia e Francia, il design esterno esprime una raffinata ispirazione nautica attraverso una livrea bicolore dedicata, arricchita dall’iconico logo della tartaruga Vilebrequin sulla porta lato guida, che ne enfatizza la personalità distintiva. Il portapacchi posteriore cromato contribuisce ulteriormente al mood Dolcevita.

All’interno, il racconto mediterraneo prosegue con un’atmosfera luminosa e sofisticata. L’abitacolo presenta sedili bianchi con loghi Vilebrequin blu e cuciture coordinate, abbinati a un vano portaoggetti Dolcevita Box rivestita con il motivo iconico Vilebrequin e completata da cinture bianche. Tappetini dedicati d’ispirazione nautica aggiungono un ulteriore livello di dettaglio, richiamando il mondo dello yachting e dell’eleganza balneare.

Con questo modello, Fiat e Vilebrequin rinnovano una collaborazione già iniziata l’anno scorso con la prima Collector’s Edition. E non è un caso: il marchio del beachwear di lusso è nato nel 1971 esattamente dall’amore per le auto e la bellezza, da un’idea (e un disegno) di Fred Prysquel, giornalista sportivo specializzato nelle gare automobilistiche (vilebrequin in francese significa albero motore). Sulla spiaggia di St. Tropez, meta esclusiva della Costa Azzurra e centro negli Anni ’60 del mito di Brigitte Bardot, Prysquel immaginò un costume da bagno degno di chi ambisce a conquistare gli sguardi e le onde. Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition ribadisce lo stesso spirito: design, cura artigianale e uno stile di vita che invita a rallentare, godere del momento e riscoprire il piacere della mobilità elettrica attraverso emozione e bellezza.

Molto attenta allo stile anche nella sua versione base, Fiat Topolino (45 km/h di velocità massima, motore da 8CV/5,5 kW, autonomia dichiarata di 75 km) ha al suo attivo oltre 40mila unità vendute dal suo lancio, due anni fa, e uno share nel suo segmento di mercato del 41,5% in Italia, mentre in Europa si sfiora il 30%. Una vera regina della micromobilità che affida i prossimi successi alle novità di design recentemente presentate a Roma: il nuovo colore Corallo, la nuova carrozzeria Dolcevita, Topolino Sport e, appunto, la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition. Ognuna rafforza le diverse personalità del modello imponendolo come una combinazione di praticità e stile di vita.