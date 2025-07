Fiat Topolino si trasforma in un'esclusiva spiaggina firmata Vilebrequin. Serie da collezione di 200 pezzi

Regina dei centri storici, amatissima dai ragazzi delle scuole superiori, la Topolino nella nuova veste pensata dal Centro Stile Fiat in collaborazione con il marchio di moda Vilebrequin si propone anche come ambitissima spiaggina. Una serie speciale di soli 200 pezzi, tutti con livrea bicolore bianca e blu, che punta a diventare istantaneamente un oggetto da collezione. Proposto a 13.490 euro, questo quadriciclo ad alimentazione esclusivamente elettrica viene trasformato a mano nel torinese ed è caratterizzato da tocchi di stile ispirati alla bella stagione e al mondo nautico. «La nuova Topolino Vilebrequin Collector's Edition è la nostra versione più raffinata, artigianale e speciale di sempre- spiega Olivier François, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis -. Ogni singolo modello è realizzato a mano per rappresentare uno stile di vita ispirato alla riviera mediterranea, da Saint-Tropez a Capri. Da oltre cinquant'anni, Vilebrequin ha elevato la cultura balneare a forma d'arte, e questa Topolino ne riflette pienamente lo spirito. Sin dal lancio della 500e, abbiamo sempre creduto che la bellezza possa cambiare il mondo.

Con questa versione, Fiat e Vilebrequin si impegnano a rendere la sostenibilità desiderabile e gioiosa, condividendo questa responsabilità comune con eleganza. Creare questa versione è stata una naturale estensione dei nostri valori condivisi». «Si ispira al mondo della spiaggia, del mare e dello yachting - ha aggiunto il Ceo ad Ansa a margine della presentazione della vettura, avvenuta a Forte dei Marmi -. Vilebrequin è un marchio molto iconico nell'arte di vivere la spiaggia. Due icone che si uniscono per fare qualcosa di bello e di molto esclusivo perché ne facciamo solo 200, sperando di ispirare la gente a passare all'elettrico. Una micromobilità elettrica che fa molto bene all'ambiente e alla città, ispirata a valori positivi come la bellezza, la gioia e la libertà che ti dà questo tipo di mobilità".

«Nasce per essere subito esclusiva e da collezione - ha proseguito François -. Sono complicate da fare. Ci siamo appoggiato su un team di artigiani torinesi, ci mettono più o meno tre settimane per farne una». Tante le particolarità di questa proposta. «C'è il doccino, per togliere la sabbia dai piedi prima di entrare in macchina - conclude il manager -. Così ti porti a casa il meglio della spiaggia: la bellezza, i ricordi i momenti di felicità ma non la sabbia».