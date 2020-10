Fisker Ocean, Suv elettrico Usa prodotto in Austria da Magna. Il lancio fine 2022

ROMA - Sarà il gigante dell'assemblaggio conto terzi, Magna, a produrre in Austria dalla fine del 2022 il nuovo suv elettrico Ocean della californiana Fisker. Lo farà affiancando questa nuova linea a quelle di modelli come Mercedes Classe G, Bmw Serie 5 e Z4, Toyota GR Supra e Jaguar I-Pace ed E-Pace che nascono egualmente a Graz. Il nuovo Ocean utilizzerà la piattaforma elettrica in alluminio FM29 sviluppata assieme a Magna e integrata con la tecnologia EV della Casa austriaca nell'ambito dell'accordo che prevede anche il passaggio a Fisker del 6% delle azioni del costruttore californiano. Va ricordato, al riguardo, che questa nuova fase nei programmi di sviluppo di Fisker rientra a seguito della 'business combination' con Spartan Energy Acquisition Corp.

Operazione questa che è soggetta al raggiungimento di determinati traguardi operativi. ''Abbiamo scelto di sfruttare l'architettura Magna EV - ha detto Henrik Fisker, presidente e Ceo di Fisker - dopo studi dettagliati su diverse opzioni e in considerazione della nostra strategia di prodotto''. Questa collaborazione, assieme alle tecnologie sviluppate dai due partner, permetteranno - afferma Fisker - di portare l'Ocean sul mercato a un prezzo consigliato a partire da 37.499 dollari, cioè 31.840 euro.