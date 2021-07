Flying Spur Hybrid, l'elettrificata di Bentley che stupisce: ha un sistema da 544 cv, più potente della Bentayga

ROMA – Bentley lancia l'auto di lusso più ecologica della propria gamma, la Flying Spur Hybrid, una ricaricabile da 544 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia capace di percorrere 25 miglia (oltre 40 chilometri) a zero emissioni. Per il costruttore controllato dal gruppo Volkswagen si tratta del secondo modello elettrificato dopo la Bentayga da 549 cavalli. Nel domani ecologico della casa di Crewe c'è una conversione “rapida”: l'obiettivo è quello della completa neutralità carbonica con il 2030. Significa che non saranno coinvolti solo produzione e gamma, ma anche la filiera.

La Bentley Flying Spur Hybrid è già ordinabile in molti mercati (gli Stati Uniti saranno lo sbocco più importante), anche se non ancora disponibile né nell'Unione Europea né nel Regno Unito e nemmeno in Norvegia, il paese con la maggior penetrazione di auto elettriche. Le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno. «Su questa vettura – ha sintetizzato Adrian Hallmark, numero uno di Bentley – la sostenibilità è abbinata all'esperienza di guida di lusso».

Sul fronte della prestazioni, la Flying Spur alla spina non fa rimpiangere la gemella a benzina perché la differenza in fase di accelerazione tra 0 e 60 miglia è di un decimo, 4,1 anziché 4 secondi. La velocità massima sfiora i 285 orari. Il sistema ibrido che alimenta il bolide britannico è composto da un V6 benzina da 2.9 litri da 416 cavalli e 550 Nm abbinato ad un'unità elettrica da 136 cavalli e altri 400 Nm. Sistemato fra la trasmissione e il propulsore convenzionale, il motore a zero emissioni è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh.

La percorrenza complessiva dichiarata dal costruttore arriva a 700 chilometri e grazie all'autonomia elettrica con la Flying Spur Hybrid è possibile avventurarsi anche nelle zone a traffico limitato. Le emissioni del modello sono le più basse della gamma Bentley. Le modalità di guida in elettrico sono tre, quelle “classiche”: Ev Drive, Hybrid Mode e Hold Mode. Offerta in sette tinte, la vettura include diverse dotazioni anticipate come «leader della categoria» e «create su misura per il conducente e i passeggeri».

Malgrado la ecosvolta – una scelta interna e non imposta dal gruppo, ha rivendicato Hallmark – secondo il Ceo della casa di Crewe i motori a benzina e diesel continueranno a caratterizzare la mobilità per parecchi anni. La loro sostenibilità verrà migliorata grazie ai carburanti “rinnovabili” che la stessa Bentley sta sperimentando. Fedele alla filosofia del gruppo, anche Hallmark scarta l'ipotesi dell'idrogeno.